Partner content

Vernieuwing in banken land, nieuwere toetreders brengen vernieuwing met zich mee, maar traditionele banken blijven achter

De traditionele banken kennen we allemaal. Meerdere kantoren door het land, geldautomaten op verschillende plekken en allemaal nagenoeg hetzelfde beleid en vergelijkbare rentes. Digitaal bankieren is bij vrijwel alle banken mogelijk en anno 2020 wordt de meerderheid van de transacties door zzp’ers online uitgevoerd. En op digitaal vlak lopen de traditionele banken toch een beetje achter, als we de Nederlandse ondernemers moeten geloven tenminste…

Meer dan de helft is ontevreden

Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de ondernemers uit de MKB-sector ontevreden is over de digitale mogelijkheden bij de traditionele banken. Maar liefst 63% van de Nederlandse MKB’ers denkt er zo over. Dat is natuurlijk niet niks… Met name ondernemers en zzp’ers uit de transportsector, horeca en zakelijke dienstverlening uiten hun ontevredenheid.

Alternatieven

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen hebben mensen behoefte aan vernieuwing. Dit heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer alternatieven op de markt komen. Denk bijvoorbeeld aan digitale banken zoals Revolut, Bunq en N26. Deze banken hebben geen fysiek kantoor, maar de digitale mogelijkheden zijn veel uitgebreider dan bij de traditionele banken.

Fintechs zijn de toekomst

Volgens 63% van de ondervraagde ondernemers hebben Fintechs de toekomst. Wat is een Fintech? De term is een samenstelling van de Engelse woorden ‘Financial’ en ‘Technology’. Fintechs maken het makkelijker voor ondernemingen om geld te lenen. Ze zoeken continu naar verbetering en vernieuwing. Een krediet aanvragen is voor jou als zzp’er of mkb’er een stuk makkelijker bij een Fintech, dan bij een van de traditionele banken. Dit komt doordat Fintech bedrijven gebruik maken van slimme technologie. Hierdoor zijn ze minder lang bezig met het checken van gegevens en bijvoorbeeld prognoses. Dit zie je terug in de lagere kosten.

Wat is wijsheid

Welke bank het best bij een specifieke onderneming past verschilt natuurlijk per persoon. Gaat het bijvoorbeeld om een zakelijke hypotheek, een zakelijke lening, of simpelweg een zakelijke bankrekening. De diensten die een bank aanbiedt zijn natuurlijk belangrijk, maar ook zeker de kosten. Op www.zakelijkbankieren.nl kun je eenvoudig de kosten van verschillende banken vergelijken.