Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling

Evean Lishof wordt de pilotlocatie voor de bezoekregeling voor verpleeghuizen in de GGD-regio Zaanstreek-Waterland. Dat heeft de Directeur Publieke Gezondheid van GGD Zaanstreek-Waterland besloten op basis van landelijk vastgestelde criteria. In elk van de 25 GGD-regio’s in Nederland start de pilot in één verpleeghuis, waar onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per cliënt wordt toegestaan.

Ervaring opdoen voor een ruimere bezoekregeling in het land

De ervaring die wordt opgedaan op de pilotlocaties gebruikt het kabinet om stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toe te passen. Evean Lishof start morgen met een aangepaste bezoekregeling. Als de bezoekregeling goed werkt, dan is het de bedoeling dat in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden.

Marlies Ras, Teammanager Evean Lishof, “Ik ben blij dat de Lishof is uitgekozen als pilot locatie. Bewoners kijken zo erg naar het moment uit dat ze weer bezoek mogen ontvangen. Heel fijn dat Evean Lishof kan bijdragen aan het onderzoek om te kijken of en hoe dit mogelijk is. Voor medewerkers is dit wel een hele stap. We gaan er alles aan doen om hen hierin te begeleiden zodat dit zo veilig en verantwoord mogelijk is. ”

Lishof voldoet aan alle voorwaarden

Verpleeghuizen konden in aanmerking komen voor de pilot als aan een aantal voorwaarden van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport werd voldaan. Zo dienen zij in ieder geval vrij van besmettingen te zijn. Op Evean Lishof zijn helemaal geen positieve besmettingen geweest. Ook voldoet de Lishof aan voorwaarden die gesteld worden ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Verder is de omvang van de Lishof van zodanige aard dat de monitoring door de GGD op een verantwoorde en zorgvuldige wijze kan plaatsvinden.