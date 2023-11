Palliatieve zorg: Leven toevoegen aan de dagen

Verpleegkundigen breken stigma

,,Wij kunnen het verschil nog maken voor mensen”, benadrukt Marieke Keizer, verpleegkundige consulent palliatieve zorg, ondanks het heersende misverstand. Palliatieve zorg komt vaak in beeld wanneer patiënten gediagnosticeerd worden met een ongeneeslijke ziekte. Maar voordat iemand de terminale fase bereikt, biedt palliatieve zorg talloze mogelijkheden om het leven te verrijken. ,,Leven toevoegen aan de dagen en geen dagen toevoegen aan het leven. Dat is de essentie van palliatieve zorg.”

Door: Kevin Mooijer

Palliatieve zorg, een term die vaak wordt geassocieerd met de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte, biedt in werkelijkheid veel meer dan alleen het begeleiden van patiënten richting het einde van hun leven. Het draait om het toevoegen van waardevolle dagen aan het leven, het verlichten van lijden, en het bevorderen van kwaliteit van leven, ongeacht de medische prognose. In Edam-Volendam spelen twee toegewijde verpleegkundigen, Marieke Keizer en Nicky Oostenveld, een essentiële rol in het bieden van palliatieve zorg aan patiënten en hun families.

Vooruitkijken

,,Het misverstand rond palliatieve zorg begint vaak met het idee dat het alleen van toepassing is wanneer de laatste levensfase is aangebroken”, zegt Oostenveld.

,,Palliatieve zorg is veel breder dan dat en kan een continu proces zijn, ongeacht de fase van de ziekte. In de basis gaat het over leven met een aandoening waaraan de patiënt uiteindelijk zal komen te overlijden.” Palliatieve zorg is niet enkel gericht op medische behandeling, maar omvat ook het aanpakken van praktische, sociale en psychologische behoeften.

,,Het draait om het creëren van ruimte voor de patiënt om vooruit te kijken, te praten over angsten en wensen, en om de kwaliteit van leven te verbeteren.” Een van de belangrijkste doelen van palliatieve zorg is om patiënten in staat te stellen de juiste hulp en ondersteuning te krijgen, ongeacht hun specifieke situatie. ,,Wij zorgen dat patiënten niet verdwalen in het complexe zorglandschap. We begeleiden mensen en zorgen dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Het verschil maken

Marieke en Nicky werden aangetrokken tot de palliatieve zorg vanwege de mogelijkheid om een positief verschil te maken in het leven van patiënten en hun families, zelfs wanneer medische vooruitzichten somber zijn. Marieke: ,,Ons werk kan heel intiem zijn. We komen heel dicht bij patiënten, raken actief betrokken bij mensenlevens en brengen hun wensen in kaart. Palliatieve zorg biedt de gelegenheid om cruciale, soms moeilijke, gesprekken te voeren en angsten weg te nemen. Wanneer het einde onvermijdelijk is, is palliatieve zorg er om zowel de patiënt als de familie te ondersteunen, en te zorgen voor een gevoel van controle en duidelijkheid in een anders vaag en onzeker pad.”

Stigma

Verpleegkundigen in de palliatieve zorg ondervinden doorgaans vergelijkbare uitdagingen, en in Volendam lijken deze uitdagingen nog groter. ,,Mensen zijn soms terughoudend als het gaat om praten over ziekte en lijden,” legt Nicky uit.

,,Het is niet ongebruikelijk dat patiënten pas in een vergevorderd stadium van hun ziekte in aanraking komen met palliatieve zorg. Maar onze zorg kan veel eerder worden ingezet. Het is van toepassing in verschillende fasen van ziekte, en het staat zeker niet gelijk aan opgeven. Dat stigma willen wij graag wegnemen. Vaak heerst het misverstand dat palliatieve zorg enkel van toepassing is in de terminale fase. Dat is een misvatting. Palliatieve zorg is juist gericht op het leven, op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest. Patiënten kunnen jarenlang profijt hebben van onze zorg. Het is absoluut de moeite waard." Palliatieve zorg heeft al talloze levens verrijkt en families ondersteund.

,,Het biedt de kans om problemen op voor te zijn, gesprekken aan te gaan en het leven te omarmen, zelfs in tijden van ziekte”, zegt Marieke. ,,Tijdens onze opleiding hoorden we vaak het credo ‘leven toevoegen aan de dagen en geen dagen toevoegen aan het leven’. Dit vat de essentie van palliatieve zorg perfect samen. Het is van cruciaal belang dat mensen beseffen dat palliatieve zorg beschikbaar is en dat wij er voor hen zijn. We zijn niet afhankelijk van een specifieke organisatie, waardoor we onze zorg ook in kunnen zetten voor mensen die niet bij De Zorgcirkel aangesloten zijn. Zowel huisartsen als zorgverleners kunnen patiënten naar ons door verwijzen, maar als inwoner van Edam-Volendam kunnen mensen ook rechtstreeks contact opnemen met De Zorgcirkel voor meer informatie.”

Raadpleeg uw huisarts of neem contact op met De Zorgcirkel en vraag naar Marieke Keizer of Nicky Oostenveld voor meer informatie, of ga naar www.zorgvoorbeter.nl en klik onder het tabje ‘thema’s’ op ‘palliatieve zorg’.

