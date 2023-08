Verslag Waterdamkamp 2023

Mede dankzij de genereuze steun en het vertrouwen van talloze sponsors, hebben alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Volendam vorige week een sportief en plezierig avontuur beleefd tijdens de bijzondere editie van het Waterdamkamp. Dit alles vond plaats op het terrein van de Waterdam in Volendam.

Op de avond voorafgaand aan het kamp werden de tenten opgezet met de hulp van vele ouders, en het was prachtig om te zien hoe deze inspanningen hebben bijgedragen aan het enthousiasme van de kinderen gedurende het kamp. Het is duidelijk dat deze jonge vrijwilligers in de dop zitten, klaar om zich in de toekomst belangeloos in te zetten. De activiteiten begonnen op de eerste dag met een reeks sport- en spelonderdelen, mogelijk gemaakt in samenwerking met Flitz-events. De kinderen konden genieten van boogschieten, expeditie Robinson en andere uitdagende activiteiten.

Op dinsdag stonden waterspellen zoals tobbedansen en waterskiën op het programma, gevolgd door een ouderwetse zeskamp en een boeiende padel clinic bij TPV Dijkzicht, onder de bezielende leiding van Fred Spruit. Een hoogtepunt was het kamplied dat speciaal voor deze editie was herschreven, en dat door een grote groep enthousiaste deelnemers met kippenvel werd ingezongen.

De woensdag bracht een vroeg begin, aangezien de kinderen op weg gingen naar een geheime bestemming - dit jaar was dat IJmuiden. De dag was een schot in de roos, met hoogtepunten zoals ribboat avonturen op de Noordzee en laser gamen in de duinen bij de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Dank aan Eventmaker voor de begeleiding en organisatie van deze gedenkwaardige dag.

Na een dag vol avontuur was het tijd om vanaf 18.00 uur de tenten om te toveren tot comfortabele slaapvertrekken. De avond veranderde in een waar feest, met DJ Jan en gastoptredens van Peppino, Kevin Koning en Patrick Loege. De nacht werd extra speciaal doordat de kinderen zowel binnen als buiten konden zwemmen tussen 22.00 en 24.00 uur. Rookmachines en bijzondere lichteffecten zorgden voor een onvergetelijke sfeer. Een speciale dank aan de Nachtploeg die deze ervaring mogelijk maakte.

Elke dag werden de kinderen getrakteerd op heerlijke maaltijden en drankjes, mogelijk gemaakt door een team dat zich volledig inzette. Van patat met kipnuggets tot rijkelijk belegde broodjes, alles was voorhanden. De keukenteams werkten hard om te zorgen dat alle buikjes goed gevuld waren. De organisatie van het kamp wil haar waardering uiten voor de gastvrijheid van Zwembad de Waterdam, de beschikbaarstelling van de keuken door RKAV, Disco Dobbel voor muziekapparatuur, Volare voor opslagfaciliteiten en Tol Plaatwerk voor hun wagenpark en keukengebruik. Maar bovenal gaat hun dank uit naar alle kinderen, vrijwilligers, ouders die hebben geholpen, de nachtwakers, fotograaf Jenny en eigenlijk iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit kamp. Zonder jullie inzet zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Nu de kermis voorbij is, begint de organisatie met de voorbereidingen voor volgend jaar. Ze beloven iedereen op de hoogte te houden via lokale kranten en sociale media. Maar voor nu is het tijd om bij te komen en dankbaar te zijn voor de gedeelde ervaringen. De datum voor volgend jaar is al bekend: derde week van de bouwvakantie, op maandag, dinsdag en woensdag!

Foto's: Jenny de Groot