‘De veelvoorkomende Cobra heeft dezelfde uitwerking als een handgranaat’

Verstopt vuurwerk kan grote gevolgen hebben

Het is inmiddels traditie dat de herfst in Volendam wordt ingeluid met een hoop vuurwerkkabaal. Uitgaande van de afgelopen jaren zullen de nachtelijke ontploffingen tot ergens halverwege januari 2023 klinken. Als het aan wijkagenten Wesley de Kwaadsteniet en Pieter Loos ligt, loopt het dit jaar anders. ,,Vuurwerkoverlast is een landelijk probleem. Niet alleen het afsteken van – illegaal – vuurwerk is verboden, maar ook alleen het bezit is al strafbaar.”

In 2020 en 2021 is het in Edam-Volendam uit de hand gelopen met vuurwerkoverlast. Blinde en slechtziende mensen en hun geleidehonden werden doelwit van bommen, het dak van winkelcentrum Havenhof werd in brand gezet, vuilnisbakken en andere gemeentelijke eigendommen werden opgeblazen, huisdieren en geleidehonden raakten getraumatiseerd, ouderen durfden ’s avonds de straat niet meer op, er vielen gewonden en op het absolute dieptepunt moest de ME tijdens oudejaarsdag uitrukken om een vuurwerkrel in het Middengebied onder controle te krijgen. ,,Die historie houdt niet zozeer in dat wij nu anders naar groepen jongeren kijken als we ’s avonds door het dorp lopen”, zegt Wesley. ,,Als we een melding hebben gehad of zelf een knal hebben gehoord, dan is het natuurlijk een ander verhaal.”

Kat-en-muisspel

,,Het bezit, afsteken en verkopen van vuurwerk is verboden in Nederland. Toch zijn er nog genoeg mensen – vooral tieners – die gedurende september tot en met januari de nodige bommen afsteken.” De politie is ervan op de hoogte dat het illegale vuurwerk via verschillende kanalen in Nederland terecht komt. ,,Het wordt onder meer online besteld bij handelaren uit het buitenland en er zijn nog altijd mensen die zelf in de auto stappen om een partij vuurwerk over de grens op te halen. Al die partijen illegaal vuurwerk komen in het circuit terecht.” De voorliefde die veel mensen voor illegaal vuurwerk hebben, leidt tot een kat-en-muisspel met de politie. Pieter: ,,Wanneer we iemand betrappen hangt het van een aantal factoren af wat de straf is. Hoe oud is iemand? Welke categorie vuurwerk is het? Komt diegene in aanmerking voor Halt?”

Kinderen die illegaal vuurwerk afsteken zijn soms zo jong als twaalf jaar. In zekere gevallen hebben ze thuis een partij vuurwerk verstopt liggen. ,,Als wij aanleiding hebben om te denken dat ergens illegaal vuurwerk verstopt ligt, dan kan dat leiden tot een onaangekondigde huiszoeking.” De Cobra is vanwege de lage prijs en ontzettend harde knal een populaire vuurwerkbom onder de jongeren. ,,Wat veel mensen niet weten is dat de Cobra dezelfde uitwerking kan hebben als een handgranaat. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Niet alleen voor de omgeving, maar ook voor de kinderen die het afsteken. Vuurwerk kan echt levensgevaarlijk zijn.”

Risico’s

De wijkagenten zijn voor een groot deel aangewezen op hulp van de gemeentebewoners. ,,We willen ouders op het hart drukken het gesprek aan te gaan met hun kinderen”, vervolgt Wesley. ,,Als je zoon of dochter iedere avond naar buiten gaat en je een vermoeden hebt dat hij of zij bij de groep vuurwerkafstekers betrokken is, kijk dan eens in de slaapkamer. Wees er alert op. Het kan ongelofelijk gevaarlijk zijn om illegaal vuurwerk in je woning te hebben liggen.” De wijkagenten blijven realistisch. ,,We kunnen ons voorstellen dat je niet gelijk naar de politie stapt als je illegaal vuurwerk op de slaapkamer van je kinderen vindt. Maar zorg wel dat het niet meer voorhanden is. Naast de explosie- en brandrisico’s loop je bovendien ook risico dat de politie onaangekondigd voor de deur staat voor een huiszoeking.”

Pieter en Wesley merken dat er in Volendam nog veel winst te behalen valt bij het delen van informatie. ,,Weet je van iemand die een partij illegaal vuurwerk heeft? Heb je foto- of videomateriaal van mensen die illegaal vuurwerk afsteken? Heb je de beschrijving of een (scooter)kenteken van iemand die zojuist een bom af heeft gestoken? Deel het met ons. Pas dán kunnen we ingrijpen.”

Vuurwerkoverlast kan gemeld worden door te bellen naar 0900-8844

Wil je anoniem informatie delen? Ga dan naar www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000. Ga voor meer informatie over (illegaal) vuurwerk naar https://www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk/illegaal-vuurwerk/welk-vuurwerk-is-illegaal.html