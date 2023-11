Vertrouwd en vernieuwd; de heropening van EP:Beerepoot

In het hartje van Volendam, aan de Julianaweg, verwelkomt EP:Beerepoot je opnieuw met open armen na een grondige verbouwing in de geheel vernieuwde winkel. Een verbouwing die symbool staat voor tien jaar succesvolle aanwezigheid in de gemeente.

De winkel, die al een decennium een vaste waarde is in het Volendamse winkellandschap, heeft zijn uiterlijk en assortiment een grondige facelift gegeven. ,,We hebben in enkele weken tijd alles omgetoverd,” vertelt Jan Bootsman, die zes jaar geleden bij EP:Beerepoot kwam en nu samen met Jack als bedrijfsleider fungeert. ,,De uitverkoop van ons vorige assortiment was een enorm succes, dat zorgde ervoor dat de verbouwing ook in rap tempo kon plaatsvinden!” Collega Jack Schilder (Versterker), ooit begonnen bij Ton Deen en inmiddels 26 jaar werkzaam bij EP:Beerepoot, knikt instemmend. ,,Onze kracht ligt in het consistent bieden van kwaliteit en service,” zegt hij. ,,Dat doen we al 26 jaar en dat blijven we doen. De combinatie van onze concurrentiekracht qua prijs en onze topservice maakt dat klanten ons weten te vinden.”

Assortimentsuitbreiding

Tijdens de verbouwing is het assortiment uitgebreid met producten zoals de professionele pannen van Demeyere en een breed scala aan inbouwapparatuur, waaronder inductieplaten, ovens, en stoomovens van topmerken als Miele, Bosch, Siemens, ATAG en AEG. ,,Voor alles wat met de keuken te maken heeft, ben je bij ons aan het juiste adres,” bevestigt Jan.

‘‘We hebben altijd de mentaliteit gehad van ‘nu leveren, niet morgen”

,,We hebben altijd de mentaliteit gehad van ‘nu leveren, niet morgen’,” zegt Jack, die ook de bedrijfsleiding deelt. ,,En dat past goed bij de Volendammers; ze willen goede service en dat willen ze direct.” Het beleid van gratis inmeten in Volendam past perfect bij deze filosofie en wordt door de klanten enorm gewaardeerd.

Vertrouwen

Het vertrouwen dat Volendammers hebben in het personeel van EP:Beerepoot is iets waar beide bedrijfsleiders trots op zijn. ,,Dankzij de aanhoudende steun van onze klanten, die ons hun vertrouwen schenken, hebben we een periode van gestage groei mogen ervaren. Deze loyaliteit heeft ons de moed en de middelen gegeven om deze stap te zetten: een grondige verbouwing van onze winkel. Waarbij de winkel op de benedenverdieping in oppervlakte is verdubbeld,” zegt Jack. Hierdoor kunnen klanten kiezen uit een nog groter assortiment inbouwapparatuur. En het blijft niet bij verbeteringen in het assortiment en de inrichting van de winkel. EP:Beerepoot komt met knallende heropeningsacties van donderdag 9 t/m zondag 12 november, zoals de aanbiedingen op BBQ-apparatuur met kamado's, de nieuwste OLED-tv's die tot wel 83 inch gaan, en de geliefde audio-oplossingen van SONOS en nog veel meer!

Acties

Daarnaast zijn ze nu dealer van Quooker: de heetwaterkraan die nu met gratis montage ter waarde van € 249,- geleverd wordt. Een aanbod dat perfect inspeelt op de hedendaagse wens naar energiebesparing.

De heropening en deze spectaculaire acties zijn de wijze waarop EP:Beerepoot haar klanten bedankt. In de sfeer van de feestdagen kan iedereen profiteren van de Sinterklaasactie en uiteraard kunnen de 'Bottertjes' hier ook ingeleverd worden!

Neem voor de actuele aanbiedingen een kijkje in de advertenties van deze krant. EP:Beerepoot blijft ook na tien jaar innoveren en zet de klant voorop. ,,Met onze deuren opnieuw geopend, hopen we u nog lang van dienst te kunnen zijn in Volendam.”