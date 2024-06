Vervlogen tijden en nieuwe ambities

Het stof van de geslaagde feestweek is inmiddels neergedaald, maar de glimlach op de gezichten van nieuwbakken manager Lars Koopman en hoofd zwemzaken René Pannekeet is nog steeds aanwezig. ,,Het vijftigjarig jubileum van Zwembad De Waterdam is niet alleen een prestatie die de duurzaamheid van de faciliteit zelf weerspiegelt, maar ook de hechte gemeenschap die het zwembad door de jaren heen heeft opgebouwd,” zegt Lars. Samen met René – het gezicht van het ‘nieuwe bad’ – deelt hij zijn toekomstvisie en blikt hij terug op de rijke geschiedenis van De Waterdam.

