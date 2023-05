Verwarde man zorgt voor onrust; reactie politie

In Edam en Volendam is de afgelopen dagen meerdere malen een verwarde man gesignaleerd in een kort rokje en lange sokken. Op social media en in appgroepen gingen beelden rond waarop te zien was dat de man op klaarlichte dag zijn geslachtsdeel tevoorschijn haalde en in een andere video viel hij kinderen lastig nabij een kinderopvangcentrum. De jongeman blijkt al langere tijd een bekende van de politie. In een reactie laat de politie weten begrip te hebben voor de onrust die heerst omtrent de kwestie. ,,De politie treedt op bij acute onveiligheid en strafbare feiten. Deze persoon in kwestie is echter niet gebaat bij politieoptredens jegens deze persoon, maar heeft hulp nodig binnen het zorgkader. De politie kan dit niet bieden.”

,,Deze persoon heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, mogelijk dat deze persoon zich weer in de gemeente laat zien. Als deze persoon in de buurt aanwezig is en verward gedrag vertoond, kan men bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op telefoonnummer 0800 – 1205. Als deze persoon zich onvoorspelbaar en agressief gedraagt of deze pleegt strafbare feiten, zoals vernielingen en dergelijke, bel dan altijd 112. Wij zullen dan optreden voor zover nodig is, maar nogmaals; dit reikt verder dan politie-inzet. Deze persoon heeft professionele hulp nodig vanuit het zorgkader.”