Vijf bedrijven in de muziekindustrie die gebruik maken van de blockchain

partnercontent

Qtum is een welbekende cryptomunt dat gebruik maakt van de blockchain. Dit geldt ook voor alle andere cryptovaluta’s. Zonder een blockchain is er bijvoorbeeld ook geen Nano coin. Veel mensen denken daarom dat de blockchain alleen toegepast kan worden in de wereld van crypto, wat absoluut niet het geval is. Zo zijn er ook al in de muziekindustrie diverse bedrijven die begonnen zijn met het gebruiken van deze nieuwe technologie. Lees hier meer over in het onderstaande artikel!

ROCKI

De volgende generatie muziekstreamingdiensten is ROCKI. Het is het eerste platform dat zowel artiesten als fans compenseert voor hun streaming en het wordt mogelijk gemaakt door het ROCKS-token. 's Werelds eerste hybride abonnementsmodel in zowel fiat- als cryptovaluta, met een gebruikersgericht betalingsmechanisme dat het grootste deel van het abonnementsgeld van een luisteraar rechtstreeks verdeelt naar de artiesten die ze streamen, stelt ROCKI muzikanten in staat om de ROCKS-cryptocurrency voor hun streams te verdienen.

Vezt

Vezt is een marktplaats voor muziekrechten waarmee muziekfans hun favoriete artiesten, componisten en producenten rechtstreeks kunnen financieren in ruil voor royalty's die worden gegenereerd op basis van hun favoriete opnames. Dit wordt bereikt door het platform namens fans royalty's te verzamelen van uitvoerende rechtenorganisaties, uitgevers en platenlabels en deze vervolgens te volgen met behulp van gepatenteerde blockchain-technologie. Via een Initial Song Offering (ISO) kunnen artiesten en componisten op de digitale marktplaats van Vezt een percentage van de inkomsten van een nummer delen voor op royalty's gebaseerde financiering. De ISO specificeert de dag en het tijdstip waarop royaltyrechten voor het grote publiek toegankelijk zullen worden gemaakt, waardoor het bewustzijn, de vraag en de kansen voor de artiest en elke ISO worden vergroot.

Musicoin

Musicoin is een muziekstreamingplatform met gedeelde economie dat het creëren, consumeren en distribueren van muziek mogelijk maakt. De blockchaininfrastructuur van het bedrijf maakt veilige en transparante peer-to-peer muziekoverdracht mogelijk. MUSIC, hun munt, is een wereldwijde valuta die alle muziek en muziekgerelateerde transacties ondersteunt. Musicoin elimineert de noodzaak voor derden, waardoor de artiest 100 procent van alle streaminginkomsten ontvangt. Net als Cardano kopen, kun je wellicht ook MUSIC aanschaffen.

Mycelium

Mycelia is een groep artiesten, muzikanten en muziekfans die muzikanten en andere creatievelingen in de muziekindustrie willen aanmoedigen. De muziekindustrie overweegt blockchain voor verschillende toepassingen. Het belangrijkste doel van Mycelia is om een volledige database op blockchain te beheren om ervoor te zorgen dat artiesten zo snel mogelijk op de juiste manier worden gecompenseerd en erkend. Om ervoor te zorgen dat alle bijdragers gelijk worden behandeld, bevat het creatieve paspoort van het bedrijf alle informatie over een nummer, inclusief ID's, erkenningen, zakenpartners en betalingskanalen.

Ujo

De gedecentraliseerde technologie die door Ujo is ontwikkeld, bouwt een database op met muziekeigendomsrechten en automatiseert royaltybetalingen. Artiesten kunnen originele werken indienen, zelf publiceren, licentiekeuzes beheren en distributies beheren op Ujo's blockchain-technologie. Het Ethereum-platform vereenvoudigt het eigendom van muziek door muzikanten te laten betalen via slimme contracten en cryptocurrency. Het bedrijf Ujo moet dit proces dus een stuk makkelijker maken.