‘Dit is het moment om ouderbetrokkenheid te vergroten’

Vijf jaar LEF

Op zaterdag 18 november wordt in PX in Volendam een bijzonder jubileum gevierd: het vijfjarig bestaan van het initiatief LEF. Wethouder Vincent Tuijp omarmt de mijlpaal met voorzichtig optimisme. ,,We zijn als gemeente aan deze missie begonnen om het middelengebruik onder jongeren in Edam-Volendam terug te dringen. Om die missie te laten slagen, hebben we de steun van onze gehele gemeenschap nodig.” Tuijp erkent dat de coronapandemie flinke obstakels heeft opgeworpen wat betreft de LEF-plannen, maar ziet dat de volgende generatie jongeren weer bereikt wordt. ,,We zijn op de goede weg. Nu is het moment daar om de ouderbetrokkenheid te vergroten, want pas dan kunnen we de grote stappen voorwaarts zetten.”

Na vijf jaar aan het roer te hebben gestaan van LEF, blikt Vincent Tuijp terug op roerige tijden. ,,De weg naar verandering begon met een heldere visie: het gezonde verstand moet zegevieren als het gaat om het maken van keuzes”, legt de Volendammer uit. ,,LEF daagde de gemeenschap uit om actief deel te nemen aan het creëren van een gezonde toekomst voor de jeugd en de samenleving als geheel. Hoewel het programma zich met name richt op jongeren tot achttien jaar, speelt iedereen in onze gemeenschap een cruciale rol bij het vormgeven van een omgeving waarin jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien.”

Het model dat in Edam-Volendam gehanteerd wordt is geïnspireerd door het succesvolle IJslandse model. ,,We beschikken over ontzettend veel wetenschappelijke onderzoek over dit onderwerp”, vervolgt Tuijp.

,,Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat de weg die we hier in zijn geslagen een lange is. Het tot stand brengen van een cultuurverandering als deze vereist het collectieve geloof van de gemeenschap en betrokkenheid van inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen.”

Ouder-kindactiviteiten Een van de doelstellingen van LEF is om alternatieven te bieden die de jeugd een gezonde toekomst bieden. Enkele van de populaire initiatieven vallen onder de noemer ‘Weekend Fun Nights’. ,,Op de achtergrond wordt druk gewerkt om naast de reguliere ‘Weekend Fun Nights’ en de ‘Fun Nights Junior’ ook ‘Family Fun Nights’ van de grond te krijgen. Activiteiten die ouders samen met hun kinderen kunnen uitvoeren. Dat kunnen sportieve activiteiten zijn, maar bijvoorbeeld ook een kookworkshop of een quiz, maar ook activiteiten die ouders samen met hun kinderen thuis kunnen doen. Hoewel de website van LEF al een uitgebreid aanbod aan gratis weekendactiviteiten voor de doelgroep van tien tot zeventien jaar presenteert, is er een groeiende vraag naar meer ouder-kindactiviteiten. LEF staat klaar om in die groeiende behoefte te voorzien.” Om LEF tot een succes te brengen is de inzet van de gemeenschap hard nodig, benadrukt de wethouder.

,,Het coronatijdperk heeft ons als het ware teruggeworpen in de tijd. Er is momenteel een grote groep jongeren van tussen de veertien en zestien jaar die vóór de pandemie actief deelnamen aan de LEF-activiteiten, maar die we nu kwijt zijn. Tijdens de coronaperiode zijn veel ouders toleranter geworden, wat heeft geleid tot situaties waarbij jongere kinderen op zitjes thuis experimenteerden met alcohol. Als gevolg hiervan zien we dat juist die groep nu wekelijks alcohol consumeert. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.”

Dooddoeners

Tuijp gaat regelmatig het gesprek aan met inwoners van de gemeente, waarbij het onderwerp van discussie vaak rondom dit hete hangijzer draait. ,,Je krijgt vaak dooddoeners als ‘wij dronken ook toen we twaalf waren’ naar je hoofd, maar daar heeft niemand iets aan. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we nu welke desastreuse effecten alcohol kan hebben op een kinderbrein. Het is niet voor niets dat de wettelijke leeftijd voor alcoholverkoop is verhoogd naar achttien jaar.”

Ouderbetrokkenheid

Volgens Tuijp is nu het momentum om meer betrokkenheid vanuit de ouders te genereren. ,,LEF bestrijkt in feite drie disciplines: het handhaven op jonge leeftijden in het uitgaansleven, het aanreiken van alternatieven voor weekendavonden, én het realiseren van een continue ouderbetrokkenheid. Op dit moment is met name het laatste onderwerp onze primaire focus. Onlangs hebben we voor het eerst twee bijeenkomsten gehouden op De Blokwhere en ‘t Kofschip, met als doel een open dialoog met ouders mogelijk te maken. We creëerden een veilige omgeving waarin iedereen de vrijheid had om zijn of haar gedachten te uiten. Dit heeft ons waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd.”

,,We realiseren ons maar al te goed dat veel ouders eveneens worstelen met groepsdruk en de angst dat hun kind buitengesloten zou kunnen worden. Daarmee staan ook de ouders voor een enorme uitdaging.” Tuijp schetst een veelvoorkomend scenario dat veel ouders tot wanhoop drijft: ,,Er zijn nog altijd ouders die wél toestaan dat hun kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken. Wanneer dat er meerdere zijn in dezelfde vriendengroep, kan er groepsdruk ontstaan. Dit is een probleem dat bij de wortels aangepakt moet worden, en om dat te bewerkstelligen is een cultuurverandering noodzakelijk, waarvan de volledige realisatie tot wel 25 jaar kan duren.”

Toekomstvisie

De tijdsduur die nodig is voor het behalen van een succesvol resultaat strekt zich niet alleen uit tot de jeugd, ouders, en de huidige organisatie. ,,Een andere uitdaging is het behouden van de betrokkenheid van de gemeenteraad”, benadrukt Tuijp. ,,Elke vier jaar zijn we afhankelijk van een nieuwe raad en een nieuw college. Het is essentieel dat al deze betrokkenen het belang van LEF inzien en bereid zijn bij te dragen aan deze missie. Maar ik heb vertrouwen dat de toekomstige raad, net als de huidige, de noodzaak van dit initiatief zal inzien.”

LEF vergt geduld, consistentie en betrokkenheid van de hele gemeenschap. ,,Verzaken is geen optie”, zegt Tuijp strijdvaardig. ,,Het vijfjarig jubileum van LEF is een kans om te vieren wat er tot nu toe is bereikt, maar ook om vooruit te kijken naar een betere toekomst voor de jongeren van Edam-Volendam. Ik hoop daarom dat we veel tieners mogen verwelkomen op het jubileumfeest in PX op zaterdag 18 november.” Tuijp sluit af met een duidelijke boodschap: ,,Blijf betrokken, blijf het gesprek aangaan, en blijf samenwerken om een gezonde toekomst voor de jeugd te waarborgen. Met vastberadenheid en de steun van de gemeenschap zal LEF doorgaan met het realiseren van zijn missie en het vormgeven van een positieve toekomst voor onze jeugd.”

Door: Kevin Mooijer