Vijf nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadszaal van het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk vond maandag om 16.00 uur een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon hier aan vijf ingezetenen van Edam-Volendam de optie of bekendmaking van het Nederlanderschap bekend maken.

Bij de naturalisatie was er een Europees rondje met de afkomst uit Duitsland, Groot-Brittannië en Portugal. De bekendmaking van het Nederlanderschap werd verleend aan mevr. Aster Tesfay Yohannes (uit Eritrea). De bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie werd verleend aan: Vanessa Jäger, Rebecca Dawn van Berkel, Paul Keily en Francisco Julião Romano Ivens. De vijf nieuwe Nederlanders wonen al vele jaren of zelfs hun hele leven al in Holland.