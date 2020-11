Partner content

Vijf redenen om veganist te worden

Steeds meer mensen kiezen ervoor om alleen nog maar vegan recepten te maken en te eten. Vlees zul je bij de zogenoemde veganisten dus nooit op het bord zien. Wel zou het zo kunnen zijn dat ze veganistische vleesvervangers eten. Dat alsmaar meer Nederlanders vegan worden is eigenlijk best logisch, want hier zijn veel redenen voor. Hieronder vind je vijf, maar er zijn nog veel meer.

Zorg voor de zee

Jaarlijks worden er maar liefst 2,3 triljoen vissen gevangen. Als vegan zul je niet meer bijdragen aan de visvangst. Bovendien zal de zee een stuk gezonder worden als er minder gevist wordt. 46 procent van het plastic in de zee bestaat namelijk uit visnetten. Kies er dus voor om vegan dashi te eten in plaats van dashi met tonijn.

72 miljard veedieren

Bovendien worden er elk jaar 72 miljard veedieren gedood zodat wij mensen ze kunnen consumeren. Door geen vlees te eten zal dit aantal langzaam maar zeker teruggedrongen worden. Het leven van een dier is toch net zo belangrijk als dat van een mens?

Niet gemaakt voor vlees

Daarnaast is het ook nog het geval dat mensen eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn voor het eten van vlees. De biologische verschillen tussen die van een mens en die van een omnivoor of carnivoor zijn overduidelijk. Wij kunnen best zonder vlees.

Methaan en stikstof

Ook is de vee-industrie de grootste producent van methaan gassen en stikstof. Methaan gassen zijn 25 keer zo effectief in het vasthouden van warmte als co2, terwijl stikstof zelfs 200 keer zo effectief is als broeikasgas ten opzichte van co2.

Laat de bomen staan

Zuid-Amerika en Centraal-Amerika exporteert jaarlijks veel vlees. Om de dieren te kunnen voeren branden of zagen ze bossen plat zodat ze dus het eten kunnen groeien op landbouwgrond. Zo draagt het eten van vlees mee aan de ontbossing.