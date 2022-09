Vijftien jaar Zorgboerderij "de Vier Jaargetijden"

Wat een bijzondere dag hebben we mogen beleven! Een feest met een lach en een traan. Een traan voor onze lieve begeleidster Ilse, die ons ontvallen is na het afschuwelijke ongeval een jaar geleden. Ze is niet meer bij ons, maar leeft voort in ons hart, om nooit meer te vergeten. Haar foto met een biertje erbij - waar ze zo van hield - op een tafel in het feestgedruis, wat zou ze hebben genoten van dit feest. En een lach omdat we dit met elkaar hebben mogen vieren. De zon scheen niet alleen in de lucht maar ook in onze harten!

De bewoners hebben genoten samen met hun families, met de voeten in het gras. De ene bewoner van een afstandje, zittend op de grond de eigen voeten kriebelend, de ander dicht bij de muziek, de trillingen ervaren van de contrabas. De ander weer samen met zijn moeder genietend van het eten en weer een ander even een paar keer rond lopen en dan samen nog even een fietstocht maken.

De twee bewoners die zo een heftige tijd hebben gehad in het ziekenhuis na het ongeluk, een daarvan pas geleden nog geopereerd en daar goed doorheen gekomen, zij waren er ook. En hoe. De een genietend van de mensen om haar heen, meelezen met de toespraak, in alle rust de namen noemend van iedereen op het feest. De ander betoverd door de muziek, op een stoel in het feestgedruis, kijkend en luisterend naar de klanken van de verschillende instrumenten.

Astrid kijkt samen met haar eigen gezin, bewoners, ouders, familie, begeleiders, extra naar beiden. Een traan en een knuffel volgen. We beseffen dat dit zomaar anders had kunnen zijn.

Het team wordt natuurlijk extra in het zonnetje gezet. De begeleiders, de mensen van kantoor, de stagiaires, de vrijwilligers en hun families. Zij zijn naar voren geroepen, zonder hen geen goede zorg, geen liefde en aandacht. De betrokkenheid is groot. Zij hebben als cadeau allen een beeld gekregen. Uitgebeeld een volwassene die een kind koestert, zoals zij de bewoners koesteren tijdens het werk en daarbuiten. We hebben met elkaar een diepe buiging voor hen gemaakt. Drie begeleiders vijftien jaar in dienst, zij hebben een zilveren armband gekregen met de boom van de Vier Jaargetijden in een bedeltje. Astrid werd tot haar grote verrassing ook in het zonnetje gezet. Naast vijftien jaar zorgen voor de boerderij werd juist de zware periode waarin zij in het ziekenhuis voor één van de bewoners heeft gevochten belicht. Zij raakte erg geëmotioneerd door de prachtige woorden van dank en het prachtige schilderij waarbij zij met de bewoonster staat afgebeeld op een bijzondere manier, gemaakt door Angelique van den Hogen uit Volendam.

We hebben genoten van de heerlijke ijsjes, een live gipsyband, een springkussen en heerlijk eten verzorgd door de familie van Janneke; heerlijke soep en poffertjes! Wij willen iedereen bedanken voor het prachtige feest. In het bijzonder willen wij de donateurs bedanken voor hun bijdrage aan de waterspeeltuin en het vijftienjarig bestaan! We hebben al heel veel opgehaald, onze dank is groot.

We zijn er nog niet helemaal en hopen dat er nog enthousiaste mensen of bedrijven zijn die de waterspeeltuin willen sponsoren via ‘Waterspeeltuin 15 jarig bestaan’ op www.doneeractie.nl. Alle lieve wensen en vermeldingen van bedrijven maken wij zichtbaar op een bord bij de waterspeeltuin. We hopen volgende zomer samen met de bewoners te kunnen genieten van het water, de fontein en de waterbak om met de handen door het water en zand te gaan. Verkoeling én plezier tijdens de warme dagen, dat is dubbel genieten!