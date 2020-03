Partner content

Vijftigplussers willen wel samenleven, maar niet nog eens trouwen

Was het samenlevingscontract eerder vooral een opmaat naar het huwelijk, tegenwoordig is het een prima contract voor wie helemaal niet (meer) wil trouwen.

Trouwen, het werd tot jaren terug veelvuldig gedaan. Een samenlevingscontract was een andere optie, maar werd vaak voor korte duur afgesloten. Alsof mensen eerst even moesten wennen. Je kon er immers ook weer zo vanaf, gewoon samenlevingscontract ontbinden bij de notaris. Vrijheid blijheid.

Die vrijheid lijkt anno 2020 een stuk verder te gaan dan slechts een samenlevingscontract af te sluiten als opmaat naar een getrouwd bestaan. Trouwen hoeft eigenlijk helemaal niet meer zo nodig. Vooral onder vijftigplussers. Deze groep kent een hoog aantal scheidingen en als een nieuwe partner zich aandient, zijn de meeste vijftigers of zestigers zelden bereid de stap te zetten om nog eens te trouwen.

Voor hen is het samenlevingscontract een optie die beter bij ze past. De financiële en juridische zaken zijn naar wens te regelen, een samenlevingscontract kan immers ‘op maat’ op schrift worden gesteld. Helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie. Beiden hebben vaak al een verleden achter zich met eigen woningen en kinderen. Samen met een testament waarin de erfenis geregeld wordt, zijn de zaken goed geregeld, zonder al te veel poespas.

Nieuwe relatie is welkom

En zonder al te veel kosten. Een samenlevingscontract wordt bij een notaris afgesloten en afhankelijk van zijn of haar tarieven zijn de kosten duidelijk. Samenlevingscontract kosten worden weliswaar wat duurder wanneer het standaardcontract aangevuld of veranderd wordt, maar het is over het algemeen nog altijd goedkoper dan het afsluiten van een huwelijk.

Het is echter nog wel de vraag of vijftigplussers zo graag weer willen samenwonen. Veelvuldig blijkt deze groep te hechten aan zijn vrijheid, vaak na jarenlang in een huwelijk te hebben gezeten. Een nieuwe relatie is welkom, maar met behoud van ieders eigen woning. Het is een groeiende categorie in Nederland, (oudere) gescheiden vrouwen die niet meer willen samenwonen. En als het al wel plaatsvindt is het samenlevingscontract een goede basis.