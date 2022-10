John Snoek is tegenwoordig makelaar aan de Costa del Sol

Villa Nova Real Estate: Spaanse droomwoning binnen handbereik

Jarenlang was John Snoek een prominent gezicht van diverse horecaondernemingen aan de Volendamse dijk. Het avontuur trok hem naar Alhaurin el Grande in Spanje, waar hij inmiddels aangesloten is als makelaar bij Villa Nova Real Estate. Villa Nova Real Estate is al bijna twintig jaar een vertrouwd Nederlands makelaarskantoor aan de Costa del Sol en in Andalusië. ‘We verkopen geen huis, maar een nieuwe levensstijl onder de zon.’

Villa Nova Real Estate: Willem, Damiën, Agnes en John.

Vanaf zijn finca met zwembad in Alhaurin el Grande blikt John terug op de weg die heeft de afgelopen jaren heeft afgelegd. ,,Toen ik hier -alweer vier jaar geleden- kwam viel het mij direct op dat er zoveel mooie plekken en huizen zijn. Je hebt hier écht woningen waar je compleet versteld van staat. Ik werkte eerst een tijdje in de horeca, maar ik merkte dat de makelaardij mij trok. Dat was ook in Nederland al zo. Op een dag besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en de hier vrij bekende Willem Bruins eens te bellen. Ik kende Willem als een eerlijke man en wist dat hij in 2005 met zijn gezin hier naartoe was verhuisd om makelaar te worden. Willem bestiert met Villa Nova Real Estate de Costa del Sol, van Marbella tot Malaga en alles daar tussenin. Hij kent elke straat en wijk. Zodra ik hem te kennen gaf dat ik ook graag de makelaardij in wilde hadden we elkaar snel gevonden. Ik ben nog elke dag blij dat ik kan samenwerken met iemand die het op mijn manier doet. Iedereen kan hier in principe zo makelaar worden, maar ik wilde iemand die mij op de juiste manier zou opleiden. Willem is niet alleen eerlijk en betrouwbaar, maar heeft ook de kennis en het netwerk.’’

‘Eigenlijk verkoop je geen huis, maar een nieuwe levensstijl onder de zon’

Er zijn inmiddels meerdere Volendammers die een (tweede) huis bezitten in de regio van Alhaurin el Grande. Gezien de goede ervaringen met Villa Nova Real Estate weten steeds meer oud-dorpsgenoten en Nederlanders John te vinden. ,,Er zijn inderdaad wel een aantal Volendammers die interesse tonen en mij benaderen. Dat is natuurlijk erg leuk. Het gros van onze klanten is Nederlands en Belgisch. Iedereen vindt het gewoon prettig om in de eigen taal te kunnen spreken. Tegelijkertijd zorgt onze goede naam er voor dat we inmiddels ook mensen uit Amerika en Duitsland mogen rondleiden tijdens bezichtigingen. Dat doen we op een persoonlijke manier en we zijn van alle markten thuis. Of iemand nou een luxe appartement aan de kust, een huis met zwembad in de natuur, of juist een oude Spaanse finca zoekt. Het kan allemaal en maakt het werk bovendien leuk en afwisselend. Omdat ik iedereen hier ken, kan ik in principe overal zonder afspraak naar binnen lopen. Die persoonlijke benadering is en blijft voor ons het belangrijkste. Als de koopprijs is overeengekomen, dan stappen negen van de tien makelaars er bijvoorbeeld tussenuit. Wij blijven tot het einde betrokken. Dus tot na de overdracht. Die betrokken manier van werken heeft mij zelfs al meerdere goede vriendschappen opgeleverd.’’

‘Je hebt hier écht woningen waar je compleet versteld van staat’

Zakendoen in het buitenland kan bij voorbaat best spannend zijn. John spreekt geruststellende woorden en maakt duidelijk dat Villa Nova Real Estate staat voor een gedegen werkwijze. ,,Natuurlijk zijn er heel veel cowboys actief in onze branche. Iedereen met wie wij afspreken, spreken we eerst uitvoerig telefonisch. We brengen alle wensen in kaart en stellen een vrijblijvende shortlist samen. Onderschat niet hoe belangrijk dat is. Vroeger werd er hier namelijk ook nog wel eens illegaal gebouwd. Sommige makelaars kijken daar niet naar en dan kun je uiteindelijk een behoorlijk probleem hebben. Ook als je hier bijvoorbeeld een huis koopt waar nog achterstallige betalingen openstaan, dan neem je óók die schulden over. Om dit te voorkomen laten wij de notaris en advocaat voor aankoop alles dubbel checken.’’

,,In principe zeggen we altijd dat we net zolang zoeken tot we iemands droomhuis gevonden hebben. Dat is ook zo. We zorgen dat iemand krijgt wat die wil, voor de juiste prijs en zonder risico. Toch zijn veel dingen anders dan in Nederland. Het is daarom echt belangrijk om een goede makelaar te hebben. Want hoe je het ook draait, je bent in een vreemd land en dingen gaan hier net even wat anders. Wanneer we bezichtigen, vertellen we bijvoorbeeld altijd dat men rekening moet houden met 10% extra kosten bovenop de vraagprijs. Bij nieuwbouw is het zelfs 13%. Wij vinden het belangrijk dat we mensen goed op de hoogte brengen van dit soort dingen. Nog een voorbeeld: Hier betaalt de verkopende partij onze courtage, dus de koper hoeft ons nooit iets te betalen. Dat zorgt ervoor dat contact opnemen met Villa Nova Real Estate altijd vrijblijvend is. Stel dat ik drie dagen op pad ga met iemand die niets koopt dan kost diegene dat niks, dat hoort nou eenmaal bij het werk. En vanwege het enorme aanbod komt dat wel eens voor. Dat grote aanbod is ook weer te verklaren. In Spanje mogen alle makelaars namelijk dezelfde woning aanbieden. Er is wel altijd één hoofdmakelaar, die over alle bezichtigingen gaat. Op dit moment hebben we veel nieuwbouwprojecten in ons aanbod, maar in principe bieden we alle segmenten en categorieën. Dat varieert van een ton tot meer dan een miljoen. Wat iemand ook wenst: we regelen het gewoon.’’

‘Het leven is hier wat gemoedelijker en goedkoper’

De zon blijft het belangrijkste unique selling point van Villa Nova Real Estate. Ook John haalt er nog dagelijks plezier uit en wijst meteen op een mogelijkheid. ,,Sommigen die hier een huis kopen, zetten die gedurende het hoogseizoen een paar maanden in de verhuur. Daar betalen ze de hypotheek van.

De meesten hebben hun huis hier als tweede woning, maar ik merk dat de trek vanuit Nederland steeds groter wordt. Het leven is hier wat gemoedelijker en goedkoper. Ondanks dat ik veel werk, is dat zonnetje altijd erg lekker. Ik ontbijt buiten in mijn korte broek en als ik niet te vroeg moet werken, kan ik ook nog een plonsie geven. Alhaurin el Grande zit bomvol restaurants en barretjes. Ook ligt het precies tussen Marbella en Malaga in: altijd leuk om even naartoe te gaan. Tot op de dag van vandaag heb ik dus nog geen seconde spijt van gehad van mijn besluit om naar Spanje te trekken. Het is misschien wel één van de beste beslissingen uit mijn leven. De één komt hier met de droom om een B&B te starten, de ander gaat online werken vanuit Spanje. Ook genieten velen hier van de rust of hun pensioen. Zo heeft iedereen een eigen reden en verhaal om zich hier te settelen. Een goede vriend van mij zegt altijd: je hoeft niet rijk te worden om rijk te kunnen leven. Dat kan hier in Spanje.’’

Meer informatie

Bent u ook op zoek naar een droomhuis onder de Spaanse zon? Neem dan vrijblijvend contact

op met John Snoek via john@villanovaspain.com of 06 11 32 14 11.

Website: https://villanovaspain.com