‘Visie transformatie bedrijventerrein Julianaweg mogelijk eind 2023 klaar’

De visie over de transformatie van het bedrijventerrein aan de Julianaweg is mogelijk eind 2023 af. Dat vertelde wethouder Marisa Kes afgelopen donderdag tijdens de raadsplein-vergadering. Het is de bedoeling dat de gemeente perspectief gaat bieden aan de ondernemers die daar gevestigd zijn, voor een mogelijke verhuizing, vertelde zij eveneens. De gemeente sprak onlangs tevens met Industrie- en Bedrijfsgroep Edam-Volendam (IBEV) over dit onderwerp.

Door: Laurens Tol

Die gaat in een bijeenkomst van eind komende maand de ondernemers bijpraten over de ontwikkelingen die spelen. Om verhuizing van de bedrijven mogelijk te maken, moet de gemeente tevens voorbereidingen treffen om het beoogde gebied in De Purmer daarvoor beschikbaar te krijgen. De wethouder vertelde hoe het er wat dat betreft voorstaat.

Kes: ,,We beginnen met een stedenbouwkundig plan voor de westkant van De Purmer. Daar zijn we op dit moment mee bezig, om een verkaveling voor een industriegebied te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat we een onderzoek gaan doen naar de oostkant van die ‘noordkop’. Daarvan hebben we gezegd: we kunnen niet alles tegelijk, dus dat doen we nu nog even niet. Maar wel binnen drie jaar. Er gebeurt dus heel veel.” Dit onderwerp werd besproken, omdat de gemeenteraad opnieuw het voorbereidingsbesluit Julianaweg moest vaststellen. De termijn die hiervoor stond was al overschreden en dat had allerlei consequenties kunnen hebben, stelde CDA-raadslid Alfred de Jong.

"Hebben wij een bewakingssysteem voor contracten of besluiten etcetera? Nee, dat hebben we niet"

De Jong: ,,Door de opmerkzaamheid van ons steunfractielid Niels Jonk is dit voorbereidingsbesluit nu aan de orde gekomen. Als hij niets had gezegd, was er niks gebeurd. Dit besluit was al over datum. Ik kan mij voorstellen dat er ook andere besluiten moeten worden genomen die aan een datum onderhevig zijn. En waarbij er enorme risico’s worden gelopen. Ik kan mij een periode bedenken van een bestemmingsplan van de Julianaweg dat niet tijdelijk was veranderd, waardoor de lege-inkomsten werden gemist bij grote bouwwerken. Mijn vraag is: is er een systeem inzichtelijk waarbij we dit soort risico’s proberen te vermijden?”

De wethouder leek wat dit betreft beterschap te beloven. Kes: ,,Hebben wij een bewakingssysteem voor contracten of besluiten etcetera? Nee, dat hebben we niet. Dus dat is best wel problematisch. We hebben het met elkaar besproken, maar soms zijn er ambtelijk ook weleens dingen die erdoorheen schieten. Dat kan gebeuren. Dus ik was heel blij dat in de wandelgangen werd gesproken over dit voorbereidingsbesluit. Anderzijds is het niet zo dat je dagelijks bouwaanvragen krijgt voor dit gebied. Het is op zich niet zo’n probleem als je dit besluit een maand of wat later neemt. Maar het is wel een enorm groot aandachtspunt. We hebben het daar echt wel even over gehad intern.”

Ramon Tol (VD80) - voorzitter van de bespreekronde - neemt ook zitting in de Commissie Planning & Control van de gemeente. Hij besloot de bijeenkomst door iets te zeggen over het beoogde ‘bewakingssysteem’. ‘Wij gaan daarmee aan de slag’, zo beloofde hij de aanwezige leden van het raadsplein.