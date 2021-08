Vissersstek langs Baandervesting ligt er nog altijd verwaarloosd bij

,,Al geruime tijd geleden zou het plekje opgeknapt worden door de gemeente”, spreekt een buurtbewoner haar ongenoegen uit over de vissersstek langs de Baandervesting in Edam. ,,Inmiddels ligt het er al ruim anderhalf jaar erbarmelijk bij.”

,,Er is wat zand gestort en dat was het dan. Voorheen had het knusse plekje een schilderachtige uitstraling, maar nu heeft het meer weg van een crimescene. Met het omheinende roodwitte-lint en de bankjes die weggezakt zijn in het zand is de sfeer ver te zoeken.”

,,De Baandervesting is dé wandelroute van Edam. Men zou even op een bankje langs de Schuttersgracht moeten kunnen genieten van het uitzicht, maar de situatie is al anderhalf jaar ongewijzigd. De tijd is aangebroken om het plekje eindelijk aan te pakken.”