Muziek, dans, bellenblaas-machines, discobal en gouden gordijnen

Viva Roxy Music in PX

Op 1 april wordt in PX het 50-jarig bestaan van de muziek van Roxy Music gevierd. ‘Viva Roxy Music’ heet de show, genoemd naar het gelijknamige album. Die zal meer bieden dan alleen de live-vertolkingen van liedjes. Ook aan de zaalaankleding wordt aandacht besteed en een lokale dansgroep treedt erbij op. De organisatie wil daarmee graag helemaal teruggaan naar de tijd waarin Roxy Music furore maakte en roept het publiek op om daarin mee te gaan. Uiteraard zullen grote hits als: ‘Avalon’, ‘Jealous Guy’ en ‘Love is the drug’ niet ontbreken.

Door: Laurens Tol

De muzikanten en vocalisten van Viva Roxy Music zijn stuk voor stuk liefhebbers van Roxy Music, of zijn het gaandeweg geworden. Zanger Kees Schilder (Kos) en gitarist Werner Veerman (Lut) namen het initiatief voor het optreden in PX. Zij haalden als eerste Michael de Hont (basgitaar), John Schilder (drums) en Ad Smits (toetsen) erbij. De laatstgenoemde speelde in een eerbiedwaardige hoeveelheid muzikale groepen, maar van een Roxy Music-eerbetoon kwam het nog niet eerder. Al in 2014 ontstond het idee hiervoor.

Ad vertelt: ,,Kees Schilder en Werner Veerman waren toen bij een optreden van Bryan Ferry, de zanger van Roxy Music. Die kwamen elkaar daar toevallig tegen en een week later waren ze er nog niet over uitgepraat. ‘Wij moeten ooit ook nog eens een Roxy-coverband gaan beginnen in Volendam’, namen ze zich toen voor. Kees is toevallig mijn fysiotherapeut en had het daar soms over. Vanwege drukte kwam het er tot nu toe nooit van. Begin 2022 gingen we toch van start. Werner zocht toen de basisband bij elkaar. Daarna ben ik op zoek gegaan naar nog meer leden en vond Ron Veerman als extra toetsenist en Bart Mooijer als saxofonist. Chantal Steur speelt percussie, Anne Veerman viool en Jordy Tuip zorgt voor de belangrijke gitaarsounds.”

Het zijn veelal bekende en ervaren Volendamse musici die aan dit project deelnemen. Michael de Hont en John Schilder vormden voorheen de ritmesectie van Trots, waarmee ze talloze keren door het hele land speelden. De eerstgenoemde is zoals bekend ook toetsenist in de bands van onder meer Jan Smit en Nick & Simon. Ad neemt die rol in Viva Roxy Music op zich. Hij speelt de ‘synthesizer-partijen en andere gektes’ die Roxy-lid Brian Eno vroeger bedacht. Tijdens de eerste drie jaar van de band was Eno er onderdeel van en werkte daardoor mee aan het album ‘Siren’, dat in 1975 veel indruk maakte. Ad noemt dit werk een ‘openbaring’.

Het repertoire van Viva Roxy Music zal bestaan uit de hoogtepunten van het oeuvre van de Britse band en solowerk van Bryan Ferry. Ook enkele muzikale waagstukken komen aan bod. ,,De band bedacht veel fraaie instrumentale intermezzo’s. Bijvoorbeeld ‘Tara’ is zo’n instrumentaal nummer. ‘If There’s Something’ duurt tien minuten, waarvan er in twee wordt gezongen. Het orkestrale dat erin zit proberen we ook zo goed mogelijk over te brengen. Dat is zeker een uitdaging, maar we hebben er wel de juiste mensen voor.” Ad roemt de ploeg waarmee hij tijdens en rond dit concert samenwerkt. ‘Het is een groep zonder ego’s’, zegt hij daarover. Hij houdt zelf het meest van de dansbare nummers van het repertoire. ‘Don’t stop the dance’ is daar één van en daarnaast ‘Slave to love’ en ‘Avalon’. Het bestuderen en spelen van dit repertoire is voor Ad zelf ook een ‘ontdekkingsreis’, waar veel van te leren valt. Roxy Music is voor hem tevens jeugdsentiment. Ooit ontmoette hij zelfs Bryan Ferry in levende lijve.

"Wat mij betreft zit er voor ieder wat wils bij"

,,Tussen mijn 20e en 25e ging ik vaak uit met Johan Smit, die helaas overleden is. We waren eens in een Amsterdamse discotheek waar veel bekende mensen kwamen. We kwamen bij een man te zitten die er net zo als Johan uitzag. Je mocht toen nog binnen roken en mijn vriend stak op een gegeven moment een sigaret op. De man vroeg in het Engels of hij er ook een mocht. Waarschijnlijk zagen ze beiden wel dat ze op elkaar leken. Die man bleek dus Bryan Ferry zelf te zijn. Toen ik begon te oefenen met onze band kwam dit beeld weer terug bij mij.”

De in Edam woonachtige toetsenist zegt dat PX er alles aan zal doen om een typische Roxy Music-sfeer te creëren. ,,Programmeur Bianca Vos is fan van het eerste uur en zal zich samen met Henk Mühren inspannen om de hele zaal een theaterachtige atmosfeer te geven. Er komen bellenblaasmachines te staan, een discobal natuurlijk, gouden gordijnen en speciale lampen. We hebben ook een groep van achttien dansers onder leiding van Susan Koning. Die zal ons bij verschillende nummers ondersteunen. Berry van Diepen uit Amsterdam draait rond het optreden bijpassende muziek.”

Het zou mooi zijn als ook het publiek meegaat in deze stijl, geeft Ad aan. ‘Misschien kan de NIVO een oproep plaatsen: kleed je feestelijk aan en kom alvast in de sfeer’. Roxy Music is te linken aan veel verschillende kledingstijlen. De toetsenist vat het kledingvoorschrift samen met het woord: ‘theatraal’. De band gaat daar uiteraard in mee, verzekert hij.

Marleen Sier vormt samen met Lisa Mooijer en Geranne Tuyp de vocale ondersteuning van Viva Roxy Music. Zij is van een jongere generatie, waardoor deze muziek voor haar vanzelfsprekend geen jeugdsentiment is. Toch werd zij er thuis wel mee geconfronteerd. Marleen: ,,Van mijn ouders kende ik bijvoorbeeld al ‘Dance Away’. Dat vond ik altijd al een erg mooi nummer. Hoe dan ook ben ik gek op koortjes zingen. Hoe langer we repeteren, hoe mooier ik deze muziek begin te vinden. De geluiden klinken bij ons precies hetzelfde als op de plaat, er zitten echt supermooie dingen tussen.”

De Volendamse zangeres - dochter van Carola Smit - vindt ‘Jealous Guy’ het fraaiste nummer om te zingen. ,,Daar kunnen we mooi een driestemmig koortje zingen. Dat vind ik echt wel kicken.” Ze geeft een aantal redenen waarom muziekliefhebbers het concert in PX moeten bezoeken. ,,Ik denk dat je een afwisselende avond kunt verwachten. Wat mij betreft zit er voor ieder wat wils bij.”