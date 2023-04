Algemeen

Vliegende start speeltuin De Speelderij Vrijwilliger Jaap Plat van speeltuin De Speelderij in Volendam is blij verrast met de grote opkomst op de openingsdag van het seizoen. De speeltuin ontving op zondag 2 april naar schatting maar liefst 600 bezoekers van de in totaal zo'n 1300 abonnementhouders, wat hij "zeldzaam druk" noemt. Het prachtige weer zal hier ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Ook maandag en dinsdag genoot de speeltuin van grote bezoekersaantallen. De club vrijwilligers van De Speelderij is verheugd over de grote belangstelling en kijkt uit naar een succesvol seizoen. Voor wie nog geen abonnement heeft, gezinsabonnementen zijn verkrijgbaar voor 15 euro bij de ingang van de speeltuin. Ook is bij de opening een nieuw speelattribuut in gebruik genomen. Het

immense bouwwerk is, zoals op de website te lezen is ,,een ode aan de bouwnijverheid in onze gemeente. De kinderen kunnen klimmen en klauteren op een uitdagend toestel. Het toestel brengt de kinderen tot grote hoogte zoals bij een echte bouwplaats hoort". |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.