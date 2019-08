Vlotvaren op het land in Katwoude

Het jaarlijkse Katwouder Feestweekend vond vrijdag, zaterdag en zondag plaats. Er was weer van alles te doen en te beleven in Katwoude, waarbij zowat de gehele bevolking, jong en oud, vermaakt werd. Vrijdag ging het feestweekend van start.

Na enkele jaren de vlottenrace gehouden te hebben op het IJsselmeer achter de Hoogedijk, werd dit keer “Vlotvaren op het Land” gehouden. Hier hadden zich 14 ploegen voor aangemeld. Om 19.00 uur ging het vlotvaren van start op het weiland achter het Dorpshuis Katwoude.

De wedstrijdleiding was in handen van André Boon en Co Roos. De organisatie van dit spektakel was weer in goede handen van biljartvereniging Veni Vidi Vici Katwoude en het evenement zorgde voor een zeer aangenaam sfeertje aan de Hoogedijk.