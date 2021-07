‘Het mooiste plekje van Volendam’

Volendam Beachclub haalt Ibizagevoel naar de haven

Het mooiste plekje van Volendam bevindt zich sinds kort op het voormalig parkeerterrein achter Spaander. De onwaarschijnlijke locatie is omgetoverd tot een prachtige beachclub aan het water. Het complete terrein van Volendam Beachclub is bedolven onder een dikke laag zand, en met de toevoeging van gezellige sfeerverlichting, een heuse buitenbar en een interieur van bamboehout en witte linnenstof, hebben de initiators het Ibizagevoel naar de dijk weten te halen. Het enige verschil? Je kunt er op de fiets naartoe.

‘De beachclub is uniek in deze regio’

Simon Keizer en zijn vijf compagnons zijn na de soft opening van de afgelopen week bedolven onder de overweldigende reacties. ,,Men vindt de beachclub een mooie toevoeging aan het Volendammer horecalandschap”, vertelt de zanger trots. ,,In collaboratie met de nieuwe eigenaar van Hotel Spaander hebben we dit mooie concept binnen de kortste keren tot leven kunnen wekken.” Samen met vijf vennoten liet Simon achter het hotel een steiger aanleggen voor hun rondvaartdienst. ,,Zodoende raakten we in gesprek met Spaander over het parkeerterrein en de mogelijkheden die zij daar zagen. Wij kregen de kans om de horeca op dit terrein te exploiteren. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.”

‘Met je voeten in het zand van heerlijke cocktails en verfijnde hapjes genieten’

,,Momenteel zijn er meer ideeën dan dat er tijd is”, lacht Simon. ,,We hebben vooral gekeken naar welk type horeca in Volendam nog ontbrak. De beachclub is de enige in haar soort in deze regio. Niet alleen het principe om met een heerlijke cocktail en een mix van verfijnde hapjes met je voeten in het zand te zitten, maar juist ook het ruim opgezette decor en de ongedwongen sfeer zijn uniek. Als gevolg van die beleving hebben we gemerkt dat zowel vriendengroepen als stellen met kinderen zich thuis voelen bij de beachclub!”

‘Zowel vriendengroepen als stellen met kinderen voelen zich thuis’

De nieuwe horeca aanwinst beschikt naast een uitgebreide drankenkaart over een bijpassende, kleine menukaart. ,,Samen met Niels Runderkamp hebben we vijf of zes hapjesboxen samengesteld voor de beachclub. En wat ook leuk is; Niels organiseert een aantal keer per jaar een evenement in de geest BBQ en foodworkshops.” Aan de rest van het programma wordt achter de schermen nog volop gewerkt. ,,De mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos. Voor nu hopen we zoveel mogelijk gasten te mogen verwelkomen bij Volendam Beachclub.”

Volendam Beachclub is open op donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 22.00 uur.