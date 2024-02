Volendam blinkt uit met geavanceerd AED-netwerk

Het is inmiddels een vanzelfsprekend beeld in verscheidene straten en bij diverse bedrijven: het AED-apparaat. Tom Veerman en Hans Schoorl van EHBO-vereniging St. Willibrordus stonden aan de wieg van het AED-netwerk in Volendam. Volgens de Hartstichting is Volendam één van elf gemeentes in dit land waar geen enkel gat is in het gewenste dekkende netwerk van AED-apparaten. ,,De overlevingskansen zijn groter geworden,” vertelt Hans over dit grootschalige traject, waar zoveel meer achter zit dan alleen een kastje met een hartdefibrillator.