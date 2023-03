Algemeen

Volendam doet goede zaken tegen Staphorst De 2-0 overwinning van Volendam Zaterdag 1 had nog veel hoger kunnen zijn. Nog binnen een minuut kreeg Jens Kras een geweldige kans, maar van dichtbij kreeg hij de bal niet achter de doelman van Staphorst. Even later werd een kopbal van Daan van Baarsen van de lijn gehaald. Een schitterende kopbal van Patrick Plugboer op weer een goede voorzet van Jens Kras ging maar net over de lat. Na de thee bleef Volendam de bovenliggende partij. Na 60 minuten werden er vier spelers gewisseld. De invallers waren direct betrokken bij het eerste doelpunt. Stefan Plat opende op de snelle Roy Tol, wiens strakke voorzet onberispelijk en snoeihard werd ingekopt door man of the match Patrick Plugboer. Toen Roy Tol vijf minuten voor tijd de bal keihard in de bovenhoek schoot was de buit binnen. |Doorsturen

