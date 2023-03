Enthousiaste, dynamische tributeband

‘Volendam Meets ABBA’

De band ‘Volendam Meets ABBA’ treed binnenkort voor het eerst op. Het debuut vindt plaats in De Jozef in Volendam. Door een gezamenlijke liefde voor ABBA zag de tributeband het levenslicht. ,,De oprichting werd gerealiseerd door vader en zoon Ben en Sonny Kwakman, Marc Boegem en Martijn Tuijp”, vertelt zangeres Linda Schilder. ,,We hebben een ongelofelijk variërende groep mensen bij elkaar gekregen. Van een tiener tot een zestiger en alles daartussenin. Dat zorgt voor een fijne dynamiek.”

Door: Elaine Delforterie

‘Volendam Meets ABBA’ is ontstaan doordat een aantal van de betreffende muzikanten al in een andere band samenspeelden. De goede klik zorgde dat zij met elkaar door wilden in de muziekscene. De gedeelde passie voor de Zweedse hitmachine ABBA werd de verbindende factor. Zangeres Linda Schilder ontving een appje van drummer Martijn Tuijp. ,,Of ik interesse had om te zingen in een groep met een ABBA-repertoire”, zegt Linda. ,,Ik was gelijk enthousiast, het is erg mooie muziek. Martijn vroeg of ik nog een zangeres wist. Mijn dochter zat naast me op de bank en zij is groot fan. Ze wilde heel graag meedoen, maar omdat ze nog maar veertien is moest ik daar eerst goed over nadenken.”

Ze zijn toen bij elkaar gekomen en hebben een paar liedjes ingestudeerd en geoefend. Nu zingen moeder en dochter zij aan zij in de band. Zij worden daarbij versterkt door drie achtergrondzangeressen. Zo wordt de rijke koorsound van ABBA benaderd. Linda: ,,Toen ik begon kende ik alleen Martijn, ik ben er blind in gestapt. Nu heb ik een goede band met iedereen. We repeteren elke week, zo leer je elkaar binnen korte tijd heel goed kennen.” In de groep zit veel leeftijdsverschil, van een tiener tot een zestigplusser en alles daar tussenin. ,,Juist omdat het zo’n gemêleerd gezelschap is, heeft het ook een fijne dynamiek.”

‘Volendam Meets ABBA’ bestaat uit Linda Schilder (zang), Bo de Boer (zang), Ben Kwakman (basgitaar), Sonny Kwakman (elektrische gitaar/zang), Marco Koning (akoestische gitaar), Martijn Tuijp (drums), Marc Boegem (toetsen), Davina Tol, Marit Kuijper en Minke Grootjen (achtergrondzangeressen). Promotor en roadmanager van de band is Robert Gort.

Voor zondag 28 mei zijn al kaarten te verkrijgen. Deze zijn te koop bij De Jozef of online via ‘Volendam Meets ABBA’. De bandleden hopen dat het optreden goed wordt ontvangen door het publiek en dat ze in de toekomst veel kunnen gaan spelen, zowel in Volendam als daarbuiten. ,,Er zijn al veel ABBA-coverbands – de muziek is nu eenmaal ontzettend populair – maar wij willen ook overbrengen hoe enthousiast we zijn. We hebben állemaal iets met de ijzersterke muziek van ABBA. Zorg dus dat je erbij bent op 28 mei.”

Foto: Robert Gort