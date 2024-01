Volendam neemt afscheid van muzikale grootheden

Afgelopen week verloor Volendam twee van haar muzikale prominenten: Trijn Sier-Mooijer (Schimmel) en Klaas Tuip (Kappie) overleden kort na elkaar. Twee mensen die erbij waren op tal van hoogtijdagen, tijdens bruiloften en andere feestelijke momenten. Trijn was decennialang solozangeres bij een bijna ontelbaar aantal trouw- en kerkmissen. Daarnaast was zij onder meer vocalist bij het Volendams Opera Koor, waarmee ze door het hele land haar kunsten vertoonde. Door: Laurens Tol

Ze werd op enkele bijzondere manieren bekroond voor haar werk. Zo kreeg zij tijdens het bezoek van Johannes Paulus II aan Nederland een rozenkrans uitgereikt van deze kerkvader. Daarnaast werd Trijn koninklijk onderscheiden. Buiten het V.O.K. zong Trijn onder andere met het koor van de Vincentiuskerk, 12 Rovers, Wijngenootschap en Notenkrakers. Met haar prachtige stem wist zij in haar leven vele mensen te raken. Met name onder de wat oudere generaties van Volendam was Trijn een begrip.

Ze was ook een blijmoedig mens. Drummer Klaas Kappie was vele jaren beroepsmuzikant en speelde in talloze Volendamse formaties. Hij maakte onder meer furore met de bands Canyon en Stampvast. Bij die eerste was hij betrokken bij het succes van het klassiek geworden ‘Mooi Volendam’. Met beide groepen speelde hij op feesten door heel het land, waar hij veel mooie verhalen aan had overgehouden, die hij graag vertelde. Later zou hij deel gaan uitmaken van BZN’66, waarmee hij de begeleidingsband vormde van de Volendamse uitvoeringen van Jesus Christ Superstar. Dat hij ook op latere leeftijd nog zijn speelniveau behield, bleek er wel uit dat hij door jongere muzikanten gevraagd bleef worden voor muzikale projecten.

Na lange repetities stond hij zichzelf de laatste jaren wel toe om op een gegeven moment duidelijk te maken dat het wel genoeg was geweest voor die avond. ‘De bap gait erop’, was dan zijn uitspraak, die ook op zijn rouwkaart te lezen is. Ook Klaas was een vrolijk mens, met veel humor en net als Trijn een levenslange passie voor muziek en het blij maken van anderen daarmee.