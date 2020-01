Volendam rijdt in 2050 volledig elektrisch

Met de nieuwe geformuleerde doelstellingen wil de Nederlandse overheid in 2050 alle gemeentes Co2 neutraal hebben op het gebied van voertuigen. Transport zorgt immers voor 25% van de schadelijke Co2 uitstoot. Het zal je zijn opgevallen dat er steeds meer Tesla’s en andere elektrische auto’s in Volendam en omgeving te zien zijn. Dit is geen toeval. De overheid stimuleert landelijk de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s met aantrekkelijke kortingen en vrijstellingen. Dit geldt zowel voor particulieren als zakelijke autorijders. In de komende jaren zullen er dus steeds meer elektrische auto’s in Volendam te zien zijn.

Geen wegenbelasting

Wist je dat elektrische auto’s tot eind 2024 geen wegenbelasting betalen? Dit is een flinke stimulans voor autorijders om over te stappen op een duurzame oplossing. Elektrisch rijden wordt volledig vrijgesteld van wegenbelasting waar dit voor hybride auto’s een korting van 50% oplevert. Rijdt je bijvoorbeeld een mooie Peugeot 508 betaal je zo’n €130 per maand. Over een periode van 4 jaar is dit een bedrag van €6240! Steeds meer mensen die een auto kopen of leasen kiezen door deze enorme besparing voor een milieuvriendelijke auto.



Stijgende diesel en benzine prijzen

Niet alleen zal elektrisch rijden worden aangemoedigd, het rijden van een benzine of diesel auto zal steeds meer worden ontmoedigd. Aangekondigde accijns vanuit de overheid zullen er in de komende jaren voor zorgen dat tanken steeds duurder gaat worden. Aangezien de meeste autorijders wekelijks tanken kan dit oplopen tot een flink bedrag per maand. Vanaf 2021 zullen de dieselprijzen 1 cent per liter worden verhoogd. In de daarop volgende jaren is het echter in de lijn der verwachtingen dat deze accijns zullen toenemen.



Geen aanschafbelasting

Koop of lease je een gloednieuwe auto dan betaal je hierover BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen). Bij de aanschaf van een nieuwe Mercedes-Benz C-klasse betaal je bijvoorbeeld maar liefst €9.000 extra aan BPM. Taxi bedrijven konden in het verleden dit geldt terugvragen van de belastingdienst. Vanaf 2020 kan dit echter niet meer. Dit is dan ook de reden waarom taxi’s steeds vaker elektrische of hybride auto’s rijden en minder de traditionele Mercedes. De hoogte van de BPM wordt namelijk berekend op basis van de

Co2 uitstoot.



Zakelijk milieuvriendelijk leasen erg aantrekkelijk

In Nederland rijden er meer dan 850.000 auto’s op de weg die op bedrijfsnaam geregistreerd zijn. Hier valt dus een flinke slag te behalen. Als ondernemer krijg je al de btw terug en mag je de auto op de zakelijke balans zetten waardoor deze kunnen worden afgeschreven als kosten. Bij het kopen of leasen van een elektrische auto komen daar nog de vrijstelling van wegenbelasting, afschaffing van de bpm, een lage bijtelling van 8%, teruggave van de renteaftrek en de milieu-investeringsaftrek bij. Dit maakt het voor zzp’ers en bedrijven die een auto van de zaak geven enorm interessant om over te stappen naar elektrisch. De regelingen gelden namelijk ook voor het leasen van een zakelijke auto in alle gemeentes.

In de komende jaren zal Volendam er dus steeds milieuvriendelijker uitzien op de weg. Met de tienduizenden oplaadpalen in het land is Nederland hier helemaal op voorbereid. Weet jij al of je nieuwe auto elektrisch gaat zien? Het is het overwegen waard.