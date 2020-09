VOLENDAM SPREEK! Deels uitgesteld

Door de aangescherpte corona maatregelen zijn we genoodzaakt de eerste twee edities van 'Volendam Spreekt' te verschuiven naar een nieuwe datum. Het gaat om de spreekavonden van John Veerman en Marga Smit (8 oktober) en van Kees de Boer en Jos Kras (29 oktober).



De avonden van Erik Tuijp en Lou Snoek (19 november) en Toine van Trier en René Schilder (10 december) blijven vooralsnog staan.

In de Nivo van aanstaande woensdag en via social media (Facebook en Instagram) Nieuwjaarsbrand Volendam zullen er updates volgen over de nieuwe data en verdere ontwikkelingen.