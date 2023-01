Volendam start crowdfunding voor marktvrouw

Op social media ging in Volendam vorige week een bericht rond van marktvrouw Ingrid Eekels. Ze deelde een foto van een brief die ze heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het OM liet haar bij wijze van de brief weten dat ze wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging tijdens de rellen met de onaangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in december 2021. Een dag later had de Volendamse gemeenschap de kosten van een eventuele rechtszaak al bij elkaar verzameld.

Op 4 december 2021 werd het marktpubliek in de Volendamse Oude Kom opgeschrikt door een onaangekondigde demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De demonstratie kon niet op sympathie rekenen van een deel van de winkelende burgers. Omstanders bekogelden de actievoerders met alles wat in de marktkramen te koop was. Ook marktvrouw Ingrid Eekels nam deel aan de ongeregeldheden. Gewapend met een doos eieren bekogelde ze de demonstranten. Als gevolg viel er vorige week een brief van het Openbaar Ministerie op haar deurmat. Die brief deelde ze op haar Facebookpagina. Eekels wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging en kan rekenen op een strafbeschikking. Komt ze niet opdagen voor het OM-hoorgesprek, dan wordt ze gedagvaard voor de politierechter. Eekels lijkt zich er niet druk om te maken: ,,Ach, toch nog een vervolg, maar helaas ben ik deze datum niet in het land”, schrijft ze op Facebook, waarna ze haar volgers een goed 2023 wenst.

De Facebookpost bleek niet aan dovemansoren gericht. De Volendamse Layla Schilder-Bond startte een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor de eventuele juridische kosten die Eekels te wachten staan. ,,Zij [Eekels] wordt vervolgd omdat zij opstond voor onze traditie in onze gemeente. Laten wij haar als gemeente ook helpen”, luidt haar oproep. Het nagestreefde bedrag dat ze aan haar crowdfundingsactie koppelde is € 5.000,- Ten tijde van schrijven is dat bedrag met bijna € 1.000,- overschreden. De actie is daarom inmiddels stopgezet, maar de initiatiefneemster schrijft dat de crowdfundingin de toekomst weer geactiveerd kan worden als blijkt dat Eekels meer kosten kan verwachten.