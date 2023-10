Volendam stijgt op ranglijst na knappe zege op Excelsior

FC Volendam heeft zondagmiddag knap met 3-1 gewonnen van Excelsior, de club die vooraf zevende op de ranglijst stond. De club ging nog de rust in met een achterstand, maar kwam in de tweede helft sterk terug. Het domineerde de wedstrijd toen duidelijk. Tijdens het boeiende duel ging het vaak beide kanten op. Door deze overwinning stijgt Volendam twee plaatsen op de ranglijst. Onder meer ten koste van recordkampioen Ajax, dat nu de rode lantaarn in handen heeft. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Volendam moest het weer doen zonder zijn aanvoerder Xavier Mbuyamba. Mogelijk mede aangedreven door sfeeracties van de supporters vooraf, kwam het in het prille begin fel uit de startblokken. Het eerste schot op doel was van de thuisclub. Een aanval die tot stand kwam na een dieptepass op Garang Kuol, wiens schot in de handen van de Excelsior-doelman belandde. De uitclub was daarna wel het vaakst in balbezit en kreeg na ongeveer tien minuten ook een aardige schietkans voor het Volendamse doel, zonder resultaat. Kort daarop werd Benaissa Benamar ineens gevaarlijk aan de andere kant, maar hij miste eveneens.

Het was een fase waarbij het spel op en neer ging. Beide clubs hadden de intentie om te voetballen, die de vaart in de wedstrijd hield. Na ongeveer een kwartier kreeg Excelsior een behoorlijk grote mogelijkheid, na een hoge voorzet die door de Volendam-defensie sneed. Die oogde op dat moment niet als een stabiel bolwerk. Na tweeëntwintig minuten kreeg de thuisclub de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Na mooi combinatiespel kreeg Garang Kuol uiteindelijk niet genoeg kracht achter zijn schot om de openingstreffer te maken. Een paar minuten later lanceerde Milan de Haan rechtsbuiten Bilal Ould-Chikh, die razendsnel langs de lijn scheerde, maar uiteindelijk over het doel van de tegenstander mikte.

Tegen de dertigste minuut kreeg Robert Mühren een grote kans op de 1-0, na een fraaie voorzet. Wederom zonder doel te treffen. Volendam leek toen wel steeds beter in de wedstrijd te komen. Na drieëndertig minuten was het toch Excelsior dat de score opende. Nadat de goal eerst werd afgekeurd, greep de VAR in en telde die alsnog. Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech kreeg te veel ruimte van de Volendam-verdediging. Een teleurstelling voor de ploeg van Matthias Kohler, zo kort voor de rust. Daarna was Volendam enige tijd zijn grip op het duel kwijt. Het vertrouwen leek wat te zijn teruggeweken.

Net na rust kreeg Volendam direct twee grote kansen, maar liet het na om te scoren. Het oogde wel gebrand om snel de gelijkmaker aan te tekenen. Na vijftig minuten kreeg de thuisclub een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Mühren schoot hard, maar wel vol op de sterk keepende Stijn van Gassel. Een moment daarop kopte Benamar voor de tweede wedstrijd op rij raak: 1-1. Hij kreeg daarvoor een fraaie voorzet van Josh Flint. De verhoudingen waren weer gelijk in dit vrij open duel.

Volendam pakte meteen door: Mühren zette Volendam op voorsprong. Het bleef wel oppassen voor de thuisclub, want even later kreeg Lazaros Lamprou een grote mogelijkheid op de gelijkmaker. Na ongeveer een uur spelen, kreeg Ould-Chikh twee enorme kansen om de voorsprong uit te breiden. Het eerste, prachtige schot eindigde op de paal, het tweede over het doel. De ploeg van trainer Kohler leek in deze periode te zijn ontketend. Na de volgende grote kans wist Van Gessel knap te redden. Die maakte net na de zeventigste minuut een aanzienlijke fout, waar De Haan listig van wist te profiteren: 3-1. De zon brak door boven het Kras Stadion, dit mocht niet meer misgaan.

Volendam bleef in het vervolg mogelijkheden krijgen, doordat Excelsior de aanval zocht. De thuisclub probeerde ook om het wedstrijdtempo te vertragen en slaag de daar ook in. Het trok de wedstrijd over de streep en pakte drie punten. Donderdagavond wacht de uitwedstrijd tegen concurrent op de ranglijst Ajax.