Volendam streed maar kwam tekort tegen Ajax

FC Volendam heeft donderdagavond met 2-0 verloren van Ajax. Het hield lang stand in Amsterdam, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. De wedstrijdinstelling was aanvankelijk verdedigend, maar ook daarmee kreeg Volendam nog de nodige kansen. Zelfs een honderd procent-mogelijkheid, die Robert Mühren had moeten maken. De club kan vertrouwen putten uit het feit dat het Ajax het aardig moeilijk maakte in een wedstrijd die het per se wilde winnen. Door: Laurens Tol

FC Volendam leek in het begin voornemens te zijn om het rustig aan te doen tegen de hoofdstedelingen. Ajax wilde duidelijk het omgekeerde en kreeg na vijf minuten de eerste aanzienlijke kans van de wedstrijd, die Steven Berghuis niet wist te benutten. In de negende minuut was het Bryan Brobbey die de volgende mogelijkheid miste, hij schoot over het doel. Volendam gaf Ajax in die fase veel ruimte om te voetballen, zoveel was duidelijk. Het was eenrichtingsverkeer naar het Volendamse doel. In het eerste kwartier had de recordkampioen al talrijke mogelijkheden gemist om de score te openen.

Bij het begin van het tweede kwartier kreeg Berghuis opnieuw alle gelegenheid om te schieten, maar mikte recht in de handen van Mio Backhaus. Volendam bleef in leven. In de negentiende minuut kwam de ploeg van Matthias Kohler voor het eerst in een kansrijke positie, toen Bilal Ould-Chikh een voorzet gaf voor het doel, maar niemand van zijn medespelers wist raak te koppen. Het gevaar bij Ajax bleef voornamelijk vanaf de rechterkant komen, waar Berghuis het veld breed hield. In de vierentwintigste minuut kreeg Volendam een serieuze mogelijkheid om te scoren uit een corner, maar verzilverde die niet. Ook bij de uitclub werd vanuit de rechterkant het meeste gevaar gesticht, daar door Ould-Chikh.

In de negenentwintigste minuut kwam Volendam wel heel goed weg. Steven Bergwijn raakte met een fraai schot de lat, terwijl Brobbey niet uit een volgende voorzet scoorde. Ondanks het veldoverwicht van Ajax was de score nog altijd 0-0. Assistent-trainer Michael Dingsdag van Volendam leek te gebaren om compacter te gaan staan, om de thuisclub zo het aanvallen beter te beletten. In de vierenveertigste minuut was daar uit het niks ineens een schietkans voor Robert Mühren uit een moeilijke hoek. Die werd tot corner verwerkt. Naarmate de eerste helft ten einde liep, werd wel meer en meer zichtbaar waarom Ajax zo laag geklasseerd staat. Het ontbeerde vertrouwen om zijn kansen af te maken. Ondanks alles stond er in de pauze een gelijke stand op het scorebord.

Aan het begin van de tweede helft was het speelbeeld hetzelfde, al werd de thuisclub toen niet gevaarlijk. Dat gebeurde wel in de drieënvijftigste minuut, toen Bergwijn een grote kans kreeg. Backhaus reageerde daar goed op. Kort daarna was er de volgende mogelijkheid voor de Amsterdammers, die naast het doel eindigde. In de zevenenvijftigste minuut was het dan eindelijk Steven Bergwijn die raak schoot. Het Ajax-publiek barstte in gejuich uit van opluchting: 1-0 voor Ajax. Doelman Backhaus pepte zijn mede-spelers op om het hierbij niet te laten zitten. De thuisclub kreeg daarop wel een serie kansen.

Volendam-trainer Kohler reageerde door Lequincio Zeefuik en Achraf Douiri in te brengen. Mogelijk om wat meer snelheid in de aanval te krijgen. In de eenenzeventigste minuut ging Robert Mühren ineens alleen op de Ajax-doelman af. Het was een levensgrote kans, die hij bijna tot ongeloof van al het aanwezige publiek niet wist te benutten. Het was dus nog niet gedaan met Volendam. Dat bleek wel toen de uitclub in de zevenenzeventigste minuut opnieuw een grote kopkans kreeg, die eindigde recht op de Ajax-keeper. Vervolgens bracht Volendam Garang Kuol en Zach Booth in het veld.

Volendam begon aan een slotoffensief. Het had vanaf de tachtigste minuut meer de bal dan de thuisclub, maar werd daarbij niet echt dreigend voor het doel. In de negenentachtigste minuut viel het doek definitief voor Volendam. Chuba Akpom werkte een voor Backhaus houdbare bal in het doel. Ajax vierde het succes alsof het een Champions League-overwinning betrof. Volendam bleef het proberen, maar kon niks meer inbrengen. De eindstand werd 2-0.