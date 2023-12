‘Volendam United’ in ESPN-docu

Vanaf vandaag zendt ESPN een documentairereeks uit over een turbulente periode in de Volendamse geschiedenis. De serie ‘Volendam United’ blikt terug op de rol van FC Volendam in de nasleep van de nieuwjaarsbrand van 2001. In alle treurigheid van dat moment ontstonden wel enkele bijzondere initiatieven. Een daarvan was de ‘Wedstrijd van Verbondenheid’, waarin oud-internationals als Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit uitkwamen tegen het FC Volendam van toen.



In de documentaire komen onder meer de Volendammers John Bont en Lou Snoek aan het woord. Getroffenen van de Nieuwjaarsbrand die naderhand met Volendam United meehielpen aan het organiseren van bijvoorbeeld sport- en muziekevenementen. Daarvoor was hun hoofdkwartier het stadion van FC Volendam; alles met het doel om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de ramp. De stichting had nog een ander streven: om structuur aan te brengen in alle georganiseerde acties. Een van de overblijfselen uit deze periode is de ‘kidsclub’ van FC Volendam, die nog altijd actief is. De uitzendingen van de documentairereeks vinden op verschillende tijdstippen plaats tussen kerst en oud & nieuw, bij betaalzender ESPN. Het uitzendschema: donderdag 28 december 22:00 | ESPN 1, zondag 31 december 14:00 | ESPN 1, zondag 31 december 20:00 | ESPN 2, maandag 1 januari 11:30 | ESPN 1.