Volendam verspeelt gelijkspel in slotfase

FC Volendam heeft zaterdagavond onnodig met 2-1 verloren bij RKC Waalwijk. Het kwam eerst achter, maakte vervolgens de gelijkmaker, maar kreeg tegen het einde alsnog een goal tegen. Die achterstand kon de club niet meer repareren. Een uitgelezen kans om punten te pakken tegen een concurrent werd daarmee om zeep geholpen. Tegen het verre van sprankelend spelende RKC leek meer mogelijk te zijn geweest. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

Het was een wedstrijd tussen het op één na oudste team tegen het op één na jongste in de Eredivisie. Voor Volendam geldt dat laatste. Nieuwe aanwinst George Cox debuteerde in de basisopstelling. Aanvoerder Xavier Mbuyamba keerde ook weer terug na een afwezigheid van een aantal wedstrijden. RKC Waalwijk kreeg in de eerste minuten meteen de eerste halve kans, daarna temporiseerde de wedstrijd wat. Volendam deelde na tien minuten een eerste speldenprik uit: een schot van Bilal Ould-Chikh dat ruim naast ging. Kort daarna schoot Robert Mühren van afstand over het doel. De ploeg van Matthias Kohler domineerde de wedstrijd in die fase.

Beide clubs wisten in het eerste halfuur weinig te creëren. In ieder geval niet te veel risico nemen leek het devies te zijn. Na vijfendertig minuten kreeg Robert Mühren de grootste mogelijkheid van de wedstrijd tot dan toe. Oog in oog met de RKC-doelman wist hij die niet te verzilveren. Zo’n twee minuten daarna maakte Milan de Haan eveneens geen gebruik van een schietkans. Volendam was tot op dat moment de ploeg die het meeste gevaar voor het doel stichtte. In de tweeënveertigste minuut was het toch RKC dat eerst de lat raakte en daarna wel de score opende: aanvaller David Min schoot fraai binnen in de rechterhoek. Een tegenvaller voor Volendam met de naderende rust.

Na de pauze was het Volendam dat de bal wilde om de gelijkmaker te maken. RKC kreeg daarmee de afwachtende rol die het al eerder leek te willen. In het begin van de tweede helft leidde dit nog niet tot kansen. De thuisclub kreeg na ruim een uur spelen de volgende aanzienlijke mogelijkheid, maar de bal zeilde naast de rechterpaal. Enkele minuten daarna werd Volendam gevaarlijk na een actie van Ould-Chikh. Linkerverdediger Cox liet in de eerste helft al zien over een goede trap te beschikken en toonde dat in de tweede wederom door een aardige lange bal te spelen. Veel liet de ploeg van Kohler toen niet zien tegen het rustig loerende RKC. Toch leek het al de hele wedstrijd of er meer mogelijk was tegen dit niet al te kleurrijk voetballende team.

Net na de zeventigste minuut moest doelman Mio Backhaus toch in actie komen om de 2-0 te voorkomen. Tegen de tachtigste minuut was het aanvaller Quincy Hoeve die koud in het veld bijna de 1-1 inkopte, maar die bal vloog tegen het bovennet. De tijd begon te dringen om nog minimaal een punt aan dit duel over te houden.

Tegen het einde van de officiële speeltijd was het dan toch Benaissa Benamar die de eigenlijk wel verdiende gelijkmaker binnen werkte. Kort daarop maakte RKC een behoorlijke fout die bijna ook nog de 1-2 opleverde, maar de kans daarvoor ging rakelings naast het doel. Ineens was het toch de thuisclub die alle ruimte kreeg om te schieten en dat dan ook deed: 2-1. Een teleurstelling voor het team van trainer Kohler. Een laatste wanhoopsoffensief zat er daarna niet meer in voor zijn ploeg.