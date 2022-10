‘Speel je een wereldpot, sta je 2-0 achter’

Volendam-zaterdag ondanks rits kansen uitgeschakeld in KNVB Beker

,,Op detail en effectiviteit verlies je deze wedstrijd”, zei trainer Volendam-zaterdag trainer Berry Smit na afloop, terwijl het gezang van de uitgelaten selectie van Quick Den Haag hoorbaar was vanuit één van de RKAV-kleedkamers. ,,Zij zitten in de koker; er stond dertigduizend euro op het spel voor de winnende club en voor jongens is spelen in de KNVB Beker een spektakel, welke tegenstander je ook loot.” De thuisploeg kreeg de kansen, scoorde te weinig en verdedigende fouten leidden vervolgens de 2-4 nederlaag in.

Volendam begon uitstekend, Joey Tol dacht de keeper te verrassen met een verre lob, maar de lat voorkwam dat de vele toeschouwers al in de eerste minuut konden juichen. Even later was Roy Tol gevaarlijk, maar in minuut tien stond het opeens 0-1. ,,Je creëert zelf een aantal kansen, maar de keeper (Dominique Witte, red.) laat een bal los en een verdediger (Wessel Stuyt, red.) krijgt de bal bij het wegwerken per ongeluk op zijn scheenbeschermer en zij kunnen 0-2 maken. Dan kijk je elkaar aan de zijlijn aan na twintig minuten: wat gebeurt hier. Je speelt een wereldpot en je staat 2-0 achter?”, doelde Smit op de achterstand, die volledig tegen de verhoudingen in het veld was.

Vlak voor rust maakte Lennart Tol – weer hij – de aansluitingstreffer. In de jacht op de gelijkmaker verdedigde Volendam tien minuten na rust weer te licht en maakte Quick 1-3. Halverwege de tweede helft bracht Lennart Tol na een uitstekende actie van Azzedine Sout hoop in de Volendamse harten terug. Joey Tol zag een poging gekeerd door de keeper en in de 75e minuut deed de thuisclub zichzelf weer pijn. Invaller Remco Schaap leed balverlies en daarna gingen zijn medespelers te lichtzinnig het duel in, waardoor het 2-4 kon worden.

,,Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan, maar je verliest door een aantal individuele fouten”, baalde Smit. Volendam-zaterdag, dat centrale verdediger Lex Veerman miste door vakantie, liet bij vlagen uitstekend voetbal zien, maar in verdedigend opzicht ontbrak volwassenheid. Smit: ,,Als je een voorsprong hebt, geeft dat vertrouwen en dan word je niet moe. Wij speelden ze helemaal weg voor rust.”