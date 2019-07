Volendammer bier op de Volendammerdag

Op de loswal aan de zuidkant van de haven stond tijdens de Volendammerdag een fraai ingerichte stand van Bierbrouwerij Volendam. De vele voorbijgangers konden hier de Volendamse bieren: Weizen, Zeebonck, Volendam Pale Ale, Bap, Ootje en Volenbock proeven.

Uitleg over het bierbrouwen werd o.a. gegeven door Cliff van Noorden, die in het Volendammer pak gekleed was. Ook een ton voor het bierbrouwen en bijpassende glazen stonden in de kraam opgesteld.

Op een mooie manier werd zo reclame gemaakt voor het Volendammer bier op de Volendammerdag. De kraam trok veel bekijks op deze feestelijke dag.