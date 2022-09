Volendammer klederdracht op het Museumplein

Ruim zeshonderd mensen in klederdracht zijn op het Museumplein in Amsterdam samengekomen om een groepsfoto te laten maken door fotograaf Jimmy Nelson. De bijzondere bijeenkomst werd georganiseerd om de lancering van Nelsons nieuwe boek ‘Between the sea and the sky’, waarin hij traditionele gemeenschappen in Nederland portretteert, te vieren.

Brandweer Amsterdam was aanwezig om de beroemde fotograaf te assisteren in een hoogwerker. Zodoende kon hij iedereen op de foto zetten. Uiteraard was Volendam ook goed vertegenwoordigd. Woensdag lees je een uitgebreid verslag in de Nivo, inclusief een interview met Jimmy Nelson zelf.