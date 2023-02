Volendammer Neil Diamond zet zinnen op theatertour

Wanneer je met je ogen dicht luistert naar zijn zangstem, ben je overtuigd dat je de ruimte deelt met Neil Diamond. Pas wanneer je je ogen opent zie je dat die wereldberoemde stem eigenlijk van fysiotherapeut Kees Schilder ‘Kos’ is. In Volendam heeft Kees zijn sporen als zanger al lang en breed verdiend. Nu doet hij een gooi naar een ruimer speelveld. Op zondag 5 februari speelt de Neil Diamond een try-out voor de landelijke theaterwereld. Er zijn nog kaarten voor de prachtige show.

,,We gaan zondag alle mooiste nummers van Neil Diamond spelen”, zegt Kees ‘Kos’. ,,Ik hoef een Volendammer niet te vertellen hoe indrukwekkend, meeslepend en mooi het Neil Diamond repertoire is. We hebben de luxe om de meest prachtige liedjes uit een ware muziekschat te selecteren.” De elfkoppige Neil Diamond tributeband bestaat naast de frontman uit Jordy Tuip, John Lindeboom, Christian Sier, Jack Koning, Patricia Sombroek, Diana Kwakman, Bart Mooijer, Lisa Mooijer, Marleen Sier en Geranne Tuyp. ,,De band biedt alles waar de muziek van Diamond om vraagt. We hebben blazers, achtergrondzangeressen en een knallende basisband. Leuk om uit te lichten zijn Lisa, Marleen en Geranne, de achtergrondzangeressen. Ze zijn alle drie begin twintig en worden gecoacht door Marleens moeder Carola Smit. ‘A Neil Diamond Story’ wordt hun eerste ervaring op het grote podium. Ik vind het ongelofelijk leuk dat deze meiden bij ons in de band zitten en ik ben ervan overtuigd dat ze naam voor zichzelf gaan maken.”

Tijdens de theatervoorstelling in PX zullen twee impresario’s uit de landelijke theaterwereld aanwezig zijn. ,,We hopen natuurlijk dat ze onze show geschikt vinden voor de theaterbühne”, vervolgt Kees. ,,Het zou fantastisch zijn als we een keer of tien geboekt zouden worden op mooie locaties. Maar voor nu is het vizier gericht op komende zondag.” ‘A Neil Diamond Story: Songs Sung Blue’ begint zondag 5 februari om 14.30 uur in PX. ,,De zaal is ingericht aan de hand van een theateropstelling met lage en hoge tafels. Er zijn nog kaarten, dus kom gezellig langs. We beloven je een geweldige middag met fenomenale muziek!”