"Kermis op het circuit"

Volendammer racefans ruilen Dijk even in voor duinen

Terwijl iedere raceliefhebber in de wereld Zandvoort kent, is dat helaas met Volendam niet het geval. Anders had de Formule 1 natuurlijk nooit de Grote Prijs van Nederland in hetzelfde weekeinde gepland als de Kermis. En had het grootste reuzenrad van Nederland niet aan het strand, maar bij de haven gestaan. Kortom, Volendam was duidelijk geen factor toen het weekeinde van 2, 3 en 4 september door Formula One Management (FOM) op de wedstrijdkalender van 2022 werd geprikt.

Romy en Sanne tussen juigende fans.

Door Jaap de Groot

Dus werden veel Volendammers gedwongen te kiezen tussen de botsauto’s of de snelste bolides op aarde. Het was even slikken, maar met militaire precisie werden de kermisschema’s zo aangepast, dat de Grand Prix buitengewoon effectief in het Kermisdraaiboek van vrijdagmiddag tot maandagavond kon worden opgenomen.

Neem Sanne Kemper, Max Verstappen-fan tot op het bot. Ze had alles zo berekend, dat ze zondag binnen 12 uur weer een duik in het kermisgedruis kon nemen. Sanne Kemper: ,,Rond negen uur ging ik van huis om in Purmerend de trein van half tien te halen. Om elf uur liep ik al op het circuit rond, vertrok daar weer om kwart over vijf en was om negen uur op de kermis. Een topdag, met dubbel feest.”

Er was in Zandvoort sprake van een feest dat niet voor de Kermis onderdeed. En niet alleen vanwege dat reuzenrad. Iedere dag passeerden ruim 100.000 bezoekers de poorten van het CM.com Circuit van Zandvoort, om daar onder te duiken in de grootste party van ons land. Overal activiteiten, overal zingende en dansende artiesten en overal eten en drinken.

Wat dat betreft had het Volendamse legioen, dat voor duinen in plaats van de Dijk had gekozen, zich geen beter alternatief kunnen wensen. Maar alle gezang en biertjes ten spijt, onze dorpsgenoten kwamen natuurlijk niet voor een uitvergrote versie van de Kermis, maar voor Max Verstappen. Van de vriendinnen Sanne Kemper, Manon Schilder en Romy Ottevanger tot de complete familie Tol, waar van vader Jan tot jongste zoon Thom iedereen bevangen is door Max Mania. Veroorzaakt door een fenomenale sportman die altijd levert als daar om gevraagd wordt.

Dus ook voor de tweede achtereenvolgende keer op Zandvoort.

‘Het voelde als één grote familie. Zo positief allemaal’

Een mentaliteit die bij Volendammers aanslaat. Door iemand met een voor ons dorp heel herkenbaar karakter. Max Verstappen is een keiharde werker, extreem gedisciplineerd in waar hij mee bezig is en blijft onder alle omstandigheden zichzelf. Neem zijn reactie, nadat hij donderdag tot Officier in de Orde van Oranje was benoemd. Toen zijn teambaas Christian Horner hem vroeg: ‘Is it now Sir Max, Lord Max or Max?’, antwoordde de coureur: ‘Just call me Max. Like always.’

De reactie van iemand die volkomen in balans is. Dat heeft hij trouwens van jongs af aan gehad. Ik weet nog toen ik in 2015, vlak voor de start van de Grote Prijs van Hongarije, op de grid met de toen 17-jarige Max Verstappen stond te praten en hij ineens vroeg: ‘Jaap, waar is het toilet? Ik moet nodig pissen.’

Omdat ik zelf vlak daarvoor een liter was afgevallen, kon ik hem meteen de goede kant opsturen. Intussen tikten de minuten weg en raakte zijn team meer en meer in paniek. Exact vier minuten voor de start kwam Max Verstappen aanlopen alsof de ketting van zijn fiets was gelopen, stapte in de auto en eindigde als vierde. Zijn beste resultaat tot dan.

Deze enorme evenwichtigheid is daarna alleen maar versterkt. Het stelt Max Verstappen in staat om op bijna onwerkelijke wijze met druk om te gaan. Daardoor was hij het hele weekeinde in Zandvoort goed aanspreekbaar en straalde vooral rust uit. Essentieel om later foutloos naar zijn tweede overwinning te rijden.

En zo ook alle Volendammers de dag van hun leven te bezorgen. Niet alleen zagen ze hun favoriet winnen, ook was de sfeer onder de ruim 100.000 toeschouwers ongekend. Sanne Kemper: ,,Dat begon al in de trein. Iedereen begroette elkaar alsof ze mekaar al jaren kenden. Het voelde als één grote familie. Zo positief allemaal.”

Zoals de Grote Prijs van Zandvoort toch het bewijs werd van hoeveel goeds Nederland nog te bieden heeft. Dat zou je met alle politieke gedoe van de laatste tijd bijna zijn vergeten. De organisatie van het fiets-, bus- en treinverkeer en de hele logistiek rond het evenement waren van een ongekend hoog gehalte.

Zo kwam 0% (!) van de bezoekers met de auto naar het circuit. Trein en bus (42%) en de fiets (37%) bleken als vervoermiddel het meest populair en verder werden er voor het eerst op het circuit generatoren gebruikt die op HVO100 brandstof draaien. De meest duurzame optie die momenteel beschikbaar is, waardoor 80% CO2-uitstoot op de energievoorziening werd bespaard.

De wijze waarop de private organisatie van de Grote Prijs van Nederland het grootste evenement van ons land zou managen staat daarom in schril contrast met de manier waarop ‘Den Haag’ functioneert. Daarom was het in Zandvoort niet alleen genieten van het fantastische succes van Max Verstappen, maar ook van hoe ‘Nederland’ weer in staat bleek de beste Grand Prix van de kalender te organiseren. Een evenement waarbij sport en veel maatschappelijke facetten samenvloeien. Terwijl ik een week eerder in het Belgische Francorchamps tienduizenden bezoekers urenlang op de snelweg in files zag staan, dartelde Sanne Kemper drie uur na de huldiging van Max Verstappen alweer rond op de Kermis. Wie had dat gedacht? Kermissen to the Max!

Angela de Boer met zoontje Tom.

Sanne Kemper bij het reuzenrad op het circuit dat eigenlijk op de Kermis had moeten staan...