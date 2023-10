Volendammers uitgenodigd in Zweedse Göteborg, 25 jaar na discotheekbrand

Een drietal Volendammers reist eind deze week af naar de Zweedse stad Göteborg, alwaar de herdenking plaatsheeft van de discotheekbrand, die in 1998 aan 63 jong mensen het leven kostte. Velen raakten verminkt. Reeds een paar dagen na de Nieuwjaarsbrand in Volendam, ruim twee jaar later, reisden Zweedse professionals uit het nazorgtraject aldaar af naar Volendam, om hun kennis en expertise te delen. Een maand later, in februari 2001, ging een groep bij de nazorg betrokken mensen uit Volendam naar Göteborg. Erik Tuijp, destijds voorzitter van de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam, keert 23 jaar later terug op uitnodiging en zal ook spreken tijdens de herdenking in Göteborg.

Dat laatste geldt ook voor Gerie Smit. Laura Steur, destijds ook onderdeel uitmakend van de BSNV, zal hen vergezellen naar Zweden. ,,Omdat het lang duurde voordat er contact tot stand kwam, was het kort dag, anders was er tijd geweest om een grotere delegatie naar Göteborg te laten gaan”, zegt Gerie Smit. ,,Destijds hadden we bijvoorbeeld nog geen Facebook, anders waren we vrienden geworden en was het makkelijker geweest contact te leggen.”

Laura Steur, inmiddels werkzaam voor de gemeente en secretaris van de Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam, zocht voor de zomer al contact met Göteborg, om vanuit Volendam een vorm van betrokkenheid te tonen richting de herdenking in Zweden. Gerie: ,,Daar was nog geen reactie op gekomen, totdat ik twee weken geleden een Facebook-bericht kreeg van iemand uit Zweden. Ik schrok. Destijds had ik niet zoveel met de nazorg hier. Ik wilde verder, er werd hier van alles georganiseerd en geregeld, maar ik had er geen behoefte aan. Daarover schreef ik tien jaar later ook iets in mijn boek (Nieuwe handen, red.). Dat was hoe ik toen dacht, als boze puber. Nu ben ik ouder. En weet ik beter.”

Bijna drie jaar geleden maakte Gerie als journalist van NH Media én getroffene van de Nieuwjaarsbrand de documentaire ‘Daar praten we niet meer over’. Dat zorgde destijds voor veel erkenning en opeens was er recentelijk ook herkenning vanuit Zweden. ,,De man die contact met mij zocht, zei: we komen van ‘verschillende landen, verschillende culturen, maar onze verhalen zijn hetzelfde’. Hij verloor veel vrienden, vluchtte er van weg en wilde aanvankelijk ook niets van betrokkenheid bij de nazorg weten. En zou later alsnog met de verwerking ervan worstelen, schreef een boek en is bezig met een docu. We raakten niet uitgepraat, terwijl ik hem nog nooit heb ontmoet.”

,,Door dat gesprek met hem – de discotheekbrand in Spanje was toen net gebeurd – werd ik getriggerd om op de uitnodiging in te gaan. Tijdens de digitale meeting die we met hem hadden – met Laura en Erik erbij – was er ook veel herkenning. Ook hier in Volendam speelt de vraag ‘gaan we het 25 jaar later herdenken en hoe?’ Ik zal daar ook met ouders van overleden kinderen spreken. In Göteborg is al iets met het pand gebeurd, hier is dat nog steeds een gevoelig onderwerp. In Göteborg zal het de laatste keer zijn dat ze herdenken, aangezien het lastig is om zo’n grote groep in zo’n grote stad bij elkaar te krijgen. Het is daar anders dan hier.”

Maar de verhalen zijn hetzelfde. Ze zullen er ook Lars Lilled, destijds coördinator van de hulpverlening in Göteborg, en Claes Lind, destijds hoofd van de psychologen van het universiteitsziekenhuis van Göteborg, ontmoeten. Die twee mannen kwamen daags na de Nieuwjaarsbrand naar Volendam. Om te helpen, vanuit hun ervaring. Gerie: ,,Ik zal er komend weekeinde opnames maken voor NH Media en samen met Erik en Laura kunnen we heel veel ervaringen meenemen naar Volendam.”