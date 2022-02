Volendams Museum

Beste Volendammers,

Ook aan het Volendams Museum is de coronacrisis niet voorbij gegaan en hebben wij veel inkomsten moeten missen. Bovendien krijgt het museum een minimum aan subsidie.

Het is daarom dat het bestuur een beroep heeft gedaan op het bedrijfsleven in de hoop op sponsoring en willen wij ook u vragen een bijdrage te doen. Zonder uw steun kunnen wij het niet redden.

19 februari heropent het museum haar deuren met een prachtige expositie met als thema: Volendam en Zuiderzeeburen. U bent uiteraard vanaf die datum van harte welkom voor een bezoek.

Wij zien het museum naast de touristische trekpleister ook als een stuk cultureel erfgoed waar de gehele geschiedenis van ons wereldberoemde dorp is terug te vinden.

Wij zijn er van overtuigd dat u wilt zorgen dat het museum blijft bestaan.

U kunt ons steunen door het overmaken van een donatie op:

NL10RABO 0357566998

t.n.v. Stichting Volendams Museum

Of via het scannen van de iDEAL QR-code. Gebruik hiervoor de scanner van uw bank app of via de camera van uw mobiele telefoon. De hoogte van het bedrag bij de QR-code kunt u zelf aangeven.

Op zijn Volendams wil ik afsluiten en zeggen Godloontje en kom gank es langes.

Jan Tol – Dollie

https://www.volendamsmuseum.nl/steun-het-museum