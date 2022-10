Zaterdag 15 oktober had de familie Schilder (Burger) een primeur

Volendams Museum geeft privé stamboomuitleg aan familie

Dick Bond, vrijwilliger bij het Volendams Museum, behalve gids van het museum dé specialist op het gebied van Volendamse stambomen en de bijbehorende verhalen, gaf stamboomuitleg aan 11 familieleden van het gezin van de familie Schilder (Burger).

Dick strooide gedurende een uur lang interessante en smeuïge verhalen over de voorouders van de familie. Verhalen over beroepen en de liefdeslevens van voorouders, waar ze vandaan kwamen en hoe zij op Volendam terecht zijn gekomen, wie ook nog familie in Volendam is en wat voor herkenbare ‘streken’ bepaalde voorouders hebben begaan. De aanwezigen vonden het leerzaam en gezellig.

Gezien het succes is het vanaf nu mogelijk om deel te nemen aan een privé stamboomuitleg voor de familie (€5,- pp bij minimaal 6 personen). Waarbij er na afloop ook de behandelde stamboom wordt uitgedeeld om mee naar huis te nemen.

Interesse in een stamboomuitleg samen met uw gezin of familieleden? Neem dan contact op met het museum via +31 299 369 258 of info@volendamsmuseum.nl.