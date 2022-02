Volendams Museum opent prachtige nieuwe expositie

Zaterdagochtend vond in het Volendams Museum de feestelijke opening van de nieuwe expositie ‘Volendam en haar Zuiderzeeburen’ plaats. Aan Jan ‘Pet’ Tuijp de eer om het drukbezochte evenement van een voorwoord te voorzien.

Het museum is volledig heringericht, maar in het midden van de grote zaal schittert de grote blikvanger; een gigantische glazen vitrine met daarin etalagepoppen die de klederdracht van Volendam, Urk, Marken en Spakenburg tonen. De tentoonstelling neemt de bezoeker werkelijk mee terug in de tijd van Volendam.

De vrijwilligers van het Volendams Museum hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. En ook tijdens de opening deden ze dat niet. Gehuld in klederdracht voorzagen ze het geïnteresseerde publiek geheel volgens Volendammer traditie van een stokbroodje gerookte aal en een drankje.