Volendams Opera Koor schittert voor volle kerk

Afgelopen zondag werd het grote concert van het Volendams Opera Koor in de St. Vincentiuskerk gehouden. Stukken uit de vele opera’s en van diverse componisten werden uitgevoerd met medewerking van het Orchestra Musica Accompagnata, drie solisten en onder bezielende leiding van de dirigent Jan Laan.

Door: Peter Veerman

Het programma werd met zorg uitgekozen. Het was een soort waaierprogramma met veel koorwerk. Dat betekent ook veel uitzoekwerk uit verschillende opera’s. Niet alleen voor de koorleden, maar ook voor de orkestleden. Het resultaat mocht er zijn. Wat een apotheose met de toegift, het wereldberoemde drinklied uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Het applaus ontplofte bijna uit de kerk vandaan. Niet alleen de koorleden en de solisten genoten van dit toetje, maar vooral ook de orkestleden waren blij dat het een geslaagde dag is geworden. Het was voor het bestuur ook prettig werken met dit orkest. Jan Laan was al een tijdje enthousiast, hij wist al dat dit voor iedereen een topdag zou worden. Hij genoot dan ook zichtbaar van de muziek die hij de mensen in de kerk gunde.

De kerk zat propvol en de sfeer was top! Gelukkig kregen we alleen maar lovende reacties van het publiek, prachtig! Let straks aub op aankondigingen, want het werd allemaal -met professionele camera’s en zelfs een regie- opgenomen door de LOVE. De solisten Ingmar Ruttens(tenor), Bas Kuijlenburg (bas) en Zinzi Frohwein (sopraan) hebben echt hun best gedaan. Ingmar is al vaker hier geweest en Zinzi was hier met de havenfeesten, maar Bas maakte het voor het eerst mee. Dit koor is heerlijk om mee te zingen, zei hij.

Na afloop trakteerde de familie Kras (bedankt weer) ons op een diner in Hotel Spaander. Dit vinden de koorleden een geweldig gebaar, want alle spanningen kunnen dan even een kant op. Napraten onder het genot van eten en een drankje en nog een spontaan drinkliedje, want de stembanden waren nog warm. Onze voorzitter Piet de Boer zakte wel wat weg na afloop. De druk, de hectische dag en alle voorbereidingen vergden teveel van zijn gezondheid. Gelukkig belde hij later om te melden dat hij weer was opgeknapt. en was hij alweer opgeknapt.

Voor het organisatorisch laten slagen van het draaiboek van deze concertdag gaan heel wat vergaderingen, repetities en voorbereidingen aan vooraf en zijn er vele vrijwilligers in touw. Wij danken in het bijzonder: de podiumbouwers, koffiedames en bestuur van de St. Vincentiuskerk, sponsoren, gemeente en donateurs, de NIVO en Stadskrant, Sylvia Maessen (orkest), Paul Steijn(website), Jan Koning (Stuut), Ruud Jonk en Chris de Boer (kanjers), Evert Woestenburg (balans). Een cultureel, kunstig en tegelijk muzikaal hoogtepunt mag dit wel genoemd worden. Kom erbij dames en heren, op maandagavond om 20.00 uur naar de Jozef. Word lid en zing gewoon mee. Een solist(e) worden hoeft helemaal niet, wij vangen je op.

Foto's: Klaas Hansen en René Schilder