Volendams Verleden: Reacties op armoedige staat van huisje Doolhof 20

De vorige keer schreven we over de armoedige staat van het huisje op Doolhof nummer 20. Hier woonde vroeger de familie van Jan Butter en Jannig Karregat met vijf kinderen: Gerrit, Piet, Kees, Jaap en Gaar. Het huisje wordt al een aantal jaren niet bewoond en ook niet onderhouden. Daardoor gaat de bouwkundige staat steeds verder achteruit. De houten gepotdekselde zijwand brokkelt hier en daar al af, de verf op de deurstijl en op de raamlijsten is intussen al vergaan en het onkruid rond het huisje tiert welig.

Het huisje op het Doolhof nummer 20 in betere tijden. Deze foto stuurde Piet Buijs vanuit Christchurch in Nieuw-Zeeland. In de jaren ‘80 heeft hij er met veel plezier gedurende tien jaar in gewoond met de oud-topturnster Carla Braan. Het staat er nog prachtig bij, mooi in de verf. Hier is het nog een mooi hoekje.

Op de publicatie kwamen meerdere reacties.

Zelf had ik die woensdag de Nivo nog niet eens ontvangen toen de telefoon al ging: een gepensioneerde huisschilder vertelde dat elke keer wanneer hij langs het huisje komt zijn handen beginnen te jeuken. ,,Ik zou zo de ramen en deuren wel een kwastje willen geven”, zei hij. Vanuit Christchurch in Nieuw- Zeeland ontving ik een email van Piet Buijs, die het huisje in de 80’er jaren gedurende een tiental jaren heeft bewoond, samen met de bekende oud-topturnster Carla Braan. Hij vond het ‘doodzonde’, zoals het huisje er nu bijstaat en stuurde een foto mee van hoe het er in zijn tijd uitzag. Met de deur, de ramen en de luiken nog mooi in de verf. En dan hoorde ik nog via-via de reactie van een vorige bewoner, die zei dat wanneer hij er langs kwam “er tranen van in zijn ogen sprongen.”

Informatie over de personen op de foto

We ontvingen ook reacties met aanvullende informatie over de personen op de oude ansichtkaart. Informatie over de twee dames boven de onderdeur en de drie jongedames op het straatje. Daar zijn we altijd heel blij mee. Boven de onderdeur van het huisje zien we rechts moeder Jannig Karregat en links is haar dochter Gaar Butter. De foto is onverwacht genomen, want Jannig wilde eigenlijk nooit zo graag ‘uitgepottereteerd’ worden. Op het straatje staan drie zussen Karregat, dochters van Klaas Karregat en Aaltje de Boer van de Schippersgracht. Klaas was een broer van Jannig Karregat; deze drie jongedames moesten dus ‘tante’ zeggen tegen Jannig. Mogelijk kwamen ze net uit de kerk, voorbij het huisje van hun tante. Links, we kunnen haar gezicht niet goed zien, staat Maart Karregat; Maart was getrouwd met Piet Steur en zij hebben in het ouderlijk huis aan de Schippersgracht gewoond. In het midden is haar zus Maartje of Márie; zij is getrouwd met Hein Steur, ‘Hein Kriel’. En rechts is Grietje Karregat; zij is getrouwd geweest met Piet Kroon. Piet en Grietje zijn verhuisd naar Hilversum, waar ze een groentezaak hadden. Grietje, ook wel Gré, heeft haar hele leven heimwee gehad naar Volendam. Zij is inmiddels overleden. De foto voor de ansichtkaart zal omstreeks 1950 gemaakt zijn. Met onze grote dank aan alle informanten.

Jan Schilder Vik,

e-mail: jan.schilder1@ziggo.nl

Het gezin van Klaas Karregat en Aaltje de Boer van de Schippersgracht. De kinderen zijn nog jong, de foto is van ongeveer 1948. Achteraan staan v.l.n.r.: 1. Jaap, 2. Klaas, 3. Kees, 4. Piet (werd priester), 5. nog een Piet, 6. Aafje en 7. Maart. Vooraan zitten nog 8. vader Klaas, 9. Evert, 10. Maartje en 11. moeder Aaltje de Boer met op schoot 12. Grietje. Er waren ook nog 2 doodgeboren kinderen. Maart, Maartje en Grietje staan ook op de ansichtkaart.