Volendamse Ochtenden weer van start gegaan

Vanuit het initiatief van de Culturele Commissie van de SKOV mogen alle groepen 8 van de Volendamse basisscholen tijdens de zogenoemde Volendammer Ochtenden een kijkje nemen in de geschiedenis van de lokale cultuur. De leerlingen brengen een bezoek aan het Volendams Museum, gaan aan boord bij het schip de Halve Maen en varen met de botter VD84.

Door: Jo-ann Klepper

Afgelopen donderdag waren twee groepen van de Jozefschool en een groepje van de St. Petrusschool aan de beurt. Na ontvangst in het Volendams Museum kregen de aanwezige kinderen een rondleiding door de gehele tentoonstelling en werden er in de filmzaal een aantal filmpjes getoond. Als afsluiter mochten de kinderen, om kans te maken op een prijs, zelfstandig een vragenlijst over de geschiedenis van Volendam invullen.

Aan boord van de Halve Maen werden de kinderen direct meegetrokken in de geschiedenis van het schip. De kinderen hebben de kamer van de kapitein bestudeerd en mochten de scheepsbel luidden. In de keuken van de Halve Maen kregen de kinderen alles te horen over de basisbehoeftes van de scheepslieden en zo ook het verhaal over het touw ‘ het Allemanseentje’. Nadat scheepsmannen hun boodschap in het water hadden gedaan, veegden zij hun achterste allemaal af met hetzelfde touw. Door het bemanningslid werd beweerd dat dit echt het originele touw was en de kinderen mochten aan het touw ruiken. Vele kinderen sloegen dit aanbod af, zo zei één van de kinderen met een vieze blik op haar gezicht: ‘Eeel, ik heb het aangeraakt!’ Wat voor vele vieze blikken en gelach zorgden.

De vaartocht aan boord van de Volendammer Kwak VD84 werd door de leerlingen ook zeer gewaardeerd. Eenmaal aan boord van de botter vertelden de bemanningsleden alles over het verleden van de Volendamse visserij en waaiden de kinderen lekker uit op het dek van de garnkwak. De laatste Volendamse Ochtend vindt plaats op 6 oktober en wordt afgesloten met 2 groepjes van basisschool De Aventurijn.