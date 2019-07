Volendamse zwemmer vergroot zijn kansen op deelname aan de Olympische Spelen

Het scheelde maar weinig of Luc Kroon greep brons op het Europees Jeugd Kampioenschap in het Russische Kazan, maar in de slotmeters van de 400 meter vrije slag moest hij toch nog terrein prijsgeven. Maar Kroon keerde uitermate tevreden terug.

Door Eddy Veerman

,,Hier moest ik pieken en dat is gelukt. Vorig jaar was het EJK best wel mislukt. Toen was het doel om de limieten te halen en mezelf op enkele afstanden te plaatsen voor dat EJK. Toen ik die zwom, stond ik daar en wilde ik daar goed zwemmen en dat ging niet goed. Voor dat EJK had ik teveel toernooien gezwommen in korte tijd. ‘Dit doen we niet nog een keer’, zei ik tegen mijn trainer. Onlangs heb ik het NK voor senioren daarom bewust laten lopen.”

,,Voor dit EJK had ik met mijn coach een aantal te zwemmen tijden ten doel gesteld, op de 200 en 400 meter vrije slag. Ik had ook de limiet voor de 100 meter gehaald, maar de focus lag op die twee langere afstanden. Ik ben geen sprinter.”

,,In ons land wordt de 400 meter niet zo serieus genomen, maar internationaal juist des te meer. Ik ben de enige Nederlandse zwemmer van het Nederlands team die die afstand zwemt.”

Op die afstand miste hij op vier tiende van seconde het podium. ,,Maar ik ben compleet kapot gegaan en heb alles eruit gehaald wat er in zat, dus ik kan daar vrede mee hebben, ook al is het verschil niks op zo’n lange afstand.”

,,Het gat is duidelijk kleiner geworden tussen mij en de Europese top. Op die 400 meter was het verschil twee jaar geleden tijdens het European Youth Olympic Festival in Hongarije nog 11 seconden met de winnaar, nu 2,5.”

,,Op de 200 meter zijn er drie toppers, die ongekend hard gaan.” De Zweed Robin Hanson won in 1.46.93. Kroon vertaalde zijn ontwikkeling van dit jaar al in een ontzettend knappe finaleplaats en wist daarin ook nog eens als vijfde aan te tikken en ook nog onder de 1.50 te gaan: 1.49.51. ,,Dat verschil was voorheen vier seconden.”

Langere afstanden betekent meer en langer trainen voor de Volendammer. ,,Elke morgen om zes uur opstaan en dan meteen dagelijks naar het zwembad. Om vaak zelfs 7,5 kilometer zwemmen.”

Kroon zou uitgezonden kunnen worden naar het WK voor jeugd. ,,Maar Nederland doet daar niet aan mee, omdat de meeste toplanden niet heengaan. Europa is wel het beste zwemcontinent. De meeste wereldrecords bij de junioren zijn van Europeanen.”

Over zijn kansen op deelname aan de Spelen. ,,Ik zwem nu ruim onder de 1.50. Vier jaar geleden nam Nederland een zwemmer mee met een tijd die boven mijn tijd lag. Ik hoop dat ze mij meenemen als vijfde zwemmer voor het onderdeel estafette, de 4 keer 200 meter vrij. Tussen mij en de vier Nederlandse senioren zit nog wel een gat van enkele seconden, maar ik ben nog jong, dus ik kan nog veel progressie boeken.”

,,Ik blijf wel afhankelijk van wat de Zwembond doet, want die moet Nederland dan wel inschrijven op dat onderdeel. Individueel maak ik op de 400 meter vrije slag nog kans om mezelf te kwalificeren, maar dan moet er qua limiet nog zo’n drie of vier seconden van mijn persoonlijk record af.” Daarvoor heeft hij nog tot volgend voorjaar. ,,Of dat haalbaar is, moet blijken.”

,,Dan moet ik er al in slagen om me te kwalificeren voor het EK senioren.” Kroon zou Kroon niet zijn als hij er ontspannen in staat. ,,Volgend jaar ben ik pas achttien.” Dus Parijs 2024 is sowieso een realistisch doel. ,,Maar ik ga er natuurlijk álles aan doen om Tokio te halen.” Ter illustratie: onlangs gaf hij zelf bij zijn trainer aan dat hij nóg meer (meters) wilde trainen.

Foto: Luc Kroon (midden) met zijn teamgenoten in Kazan.