Algemeen

Volle Mariakerk tijdens Vormselvieringen Het Vormen van de leerlingen van de basisscholen groepen acht is weer begonnen. Afgelopen woensdag kregen de kinderen van de Spinmolen en Springplank 8A en 8B het Heilig Vormsel toegediend. Ook dit keer was bisschop Jan Hendriks weer aanwezig om tezamen met pastoor Stomph en Anton Goos de vormelingen het Heilig Chrisma toe te dienen. Foto: Klaas Smit Het Heilig Vormsel is het sacrament van de zalving met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil iedere gedoopte helpen om een leven te leiden dat God en de mensen aangenaam is. Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een volwassen lid van de Kerk. Als uitdrukking van dit volwassen-worden zal hij/zij zelf de doopbeloften herhalen die zijn/haar ouders, samen met peter en meter, in zijn/haar naam hebben uitgesproken bij het Doopsel.

Door het opheffen van de coronaversoepelingen was de kerk zeer goed gevuld bij deze plechtigheid. De muziek werd verzorgd door het koor Forever Young, dat tevens de overige vormselvieringen zal begeleiden. Donderdag 16 februari zullen de groepen 8 van ‘t Kofschip, De Blokwhere en de Josefschool worden gevormd, maar dan in de Vincentiuskerk. Op dinsdag 21 februari is het de beurt aan de Petrusschool 8A en 8B, ook in de Vincentiuskerk. |Doorsturen

