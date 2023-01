Volop bedrijvigheid in onze Gemeente

Er wordt weer volop gewerkt op diverse plaatsen in onze gemeente.



Zo wordt er in Edam gewerkt aan de Hoogstraat, maar dat is volgende week gelukkig alweer opgelost. Er wordt gebaggerd in de sloot bij de oude Seinpaal en in de sloot bij de Plutostraat/Pegasusstraat, achter de FC tribune.



Het oude pand naast VD119 wordt volledig nieuw opgetrokken en de brug naar de Samensprong wordt vernieuwd. Rondom zwembad de Waterdam worden hekken geplaatst en op de dijk richting Haven en Noordeinde worden de oude lantaarnpalen vernieuwd voor de nostalgische lantaarns zoals deze ook op het Zuideinde voor een prachtig schouwspel zorgen.



Kortom, volop bedrijvigheid in onze Gemeente.