Vomar Van Baarstraat geopend

De splinternieuwe Vomar Voordeelmarkt aan de Burg. van Baarstraat in Volendam is zondag onder grote belangstelling feestelijk geopend. De opening werd gevierd met onder andere een gratis appeltaartje voor alle klanten en een unieke Vomar-tas met opdruk van Volendam.

Tijdens de opening, maar ook de weken daarna, kunnen klanten profiteren van speciale openingsaanbiedingen. Daarnaast organiseert de supermarkt meerdere acties, waar onder meer ook verschillende lokale verenigingen baat bij hebben.

Vomar heeft een aantal geliefde producten van Deen opgenomen in het assortiment. Artikelen die specifiek in Volendam goed bevallen zoals de ‘Volendammer leverworst’, verse vlaaien, slagroomtruffels, de inmiddels beroemde knoflooksaus en producten van Freek Schilder en Van Pooij liggen bij de supermarkt in de schappen.