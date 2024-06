‘Voor het waarborgen van de toekomst van de school’

De SKOV en de leiding van het Don Bosco College zien de ‘overdracht’ van het schoolbestuur aan het Atlas als de best mogelijke stap. Dit om de toekomst van de school beter te kunnen waarborgen, zodat die er ook over veertig jaar nog is. Over dit punt ontstond dit jaar aardig wat ophef, die volgens de betrokkenen lang niet altijd op juiste informatie is gebaseerd. In de NIVO gaan Hans Werkman (SKOV-bestuurslid/rector) en Margareth Runderkamp (SKOV-voorzitter raad van bestuur) uitgebreid in op allerlei vragen die leven rondom de voorgenomen overdracht.