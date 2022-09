Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Julianaweg gestart

De komende jaren wordt de Julianaweg grondig onder handen genomen. De huidige weg is steeds drukker geworden en heeft onderhoud nodig. Bouwteam DeDam gaat hier in het begin van 2023 mee starten in het deelgebied de Corridor, van de Zeedijk tot de Zusterschoolstraat.

Om in het nieuwe jaar te kunnen starten, dienen er voorbereidende werkzaamheden te worden gedaan. Dit bestaat onder andere uit het kappen van enkele bomen en het verleggen/vervangen van kabels en leidingen. Hier is vanaf heden mee gestart. Om ruim baan te maken voor de nieuwe verkeerssituatie is donderdag jl. een aantal bomen aan de Bellstraat verwijderd. Eerst zijn de bomen gekapt waarna op een later moment de stobben zijn verwijderd. Een 'blotegattengezicht' aldus een voorbijganger.